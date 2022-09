Vers un automne palpitant au Court 17

Rayon résultats, la victoire en Messieurs 400 est revenue à la paire kainoise composée de Lucas Merlin et Nil Depriester, qui ne devraient pas faire de vieux os dans la catégorie. En Mixte 300, c’est une paire 100% Court 17 qui s’est imposée. Cyrielle et Aubin Mortaignie ont tout écrasé sur leur passage, ne laissant en route que sept jeux sur leurs trois matches du tableau final. "Ils ont été impressionnants! En Mixte, c’est souvent le niveau de la joueuse qui fait la différence et Cyrielle a vraiment une très bonne main…"

Messieurs 1000 à la mi-octobre

La réussite de ce tournoi de reprise laisse augurer de bonnes choses pour les semaines à venir, qui seront chargées! Et Guillaume Dumoulin d’énumérer, impatient: "Rentrée scolaire faisant, notre Padel Academy a rouvert ses portes ce mercredi. De plus, il y a bien sûr les compétitions interéquipes, pour lesquelles le Court 17 a inscrit six formations, mais il y aura aussi encore plusieurs tournois organisés dans notre salle avant la fin de l’année. Dont un qui englobera une catégorie Messieurs 1000 lors de la deuxième semaine d’octobre. J’ai hâte! L’an dernier, l’événement avait déjà offert un incroyable spectacle, mais il avait dû se dérouler à huis clos à cause des restrictions liées au Covid. Je compte bien me rattraper cette année et profiter de la venue dans nos murs de la crème du padel pour faire la promotion de ce sport."

Pour mettre les petits plats dans les grands, pas de doute, on peut toujours compter sur Guillaume.