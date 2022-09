Un bon point au Stade Mouscronnois pour lancer la saison de Bléharies

Pas question en effet de se reposer sur ses lauriers, puisqu’il est important d’engranger pour sortir de la zone rouge. "Chaque match sera compliqué et celui qui nous attend contre Ere B ne sera pas plus facile qu’un autre. J’avais dit aux joueurs que si on commençait la saison par un 4/9, ce serait une réussite. Nous avons manqué de chance face au Pays Vert B, mais nous avons ensuite livré contre Esplechin ce qui, je l’espère, sera notre plus mauvais match de la saison. On espère que la roue a tourné et qu’on fera preuve d’un peu plus de régularité lors des prochaines semaines, poursuit Jimmy Dubart, qui dispose de tous les éléments pour entamer une belle remontée. Hormis Rémy Detournay qui est sur la touche pour trois mois, je dispose d’un groupe complet. Les garçons avaient un peu de pression en début de compétition mais on espère vite trouver notre rythme. Le même constat vaut d’ailleurs aussi pour Mouscron. Quand ils seront rodés et que la machine sera en route, j’imagine qu’il sera difficile de l‘arrêter."

Belle force de caractère à Péruwelz

En haut de tableau, Ellezelles, Esplechin et l’équipe B de Péruwelz partagent la première place. L’équipe d’Edwin Malice est certainement la bonne surprise de ce début de championnat. Ce week-end, les jeunes Péruwelziens ont ajouté la manière au résultat lors du duel gagné face à Thumaide. "Le groupe a fait preuve de caractère face à une équipe qui affichait une réelle volonté d’attaquer. Même si Thumaide a mené deux fois, on n’a pas baissé les bras. Les joueurs sortis du banc ont aussi été décisifs avec notamment deux passes décisives pour faire la différence, commente le coach des Bleu et Blanc, qui ne s’attendait pas forcément à un tel début de saison. La préparation avait été positive avec beaucoup de travail et de bonnes rencontres amicales mais on n’aurait jamais pensé gagner nos trois premières rencontres, surtout en sachant que deux joueurs de l’équipe actuelle étaient déjà là l’année passée. Notre chance, c’est aussi de pouvoir compter sur des renforts de P1 qui ne viennent pas avec des pieds de plomb, bien au contraire. Debruxelles et Meziani ont apporté leur pierre à l’édifice et ce dernier s’est même distingué en inscrivant un triplé."

Un constat qui reflète la richesse d’un club qui était pourtant privé de cinq joueurs en P1 ce week-end mais a quand même pu envoyer des hommes en P3. Inutile de dire qu’Edwin Malice, qui attend quelques retours de blessure, aura bientôt des problèmes de luxe: "On ne s’emballe pas pour autant. On va surtout se concentrer sur nos prochaines rencontres, à Velaines puis contre Bléharies. Il faudra s’adapter et se remettre en question chaque semaine mais on sent actuellement que le groupe est capable de faire de belles choses."