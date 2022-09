Sprint royal pour Gil D’Heygere

En tête, quinze coureurs prennent définitivement les commandes dans le troisième des onze tours. Avec quelques sérieux clients en tête, on comprend vite que l’épreuve est pliée. Ce n’est d’ailleurs que dans les 25 derniers kilomètres que les plus téméraires tentent de sortir pour éviter le sprint. Nicolas Moncomble, venu chercher du rythme avant le championnat du monde granfondo qui se déroulera dans une dizaine de jours en Italie, tente sa chance en vain. Anthony Debuy, vainqueur l’an dernier, ne sera pas plus heureux dans sa tentative et devra se contenter de la neuvième place: "Cette année la réussite n’est plus la même qu’en 2021 mais je reste régulier. Il ne manque pas grand-chose pour aller chercher un bouquet. Je mettrai quand même un point d’honneur à bien terminer la campagne avec notamment une dernière manche de coupe de Belgique à Berlaar où mon équipe aura des classements à défendre avant de me concentrer sur d’autres projets et notamment la naissance d’un bébé début décembre".

C’est finalement au sprint que se joue la victoire. Gil D’Heygere ponctue au sprint la belle prestation collective de l’équipe Minerva, décrochant ainsi sa deuxième victoire de la saison. Parmi nos régionaux, Antoine Loy termine deuxième du sprint des battus, confirmant ainsi sa bonne forme malgré un manque de compétition depuis le championnat de Belgique. On retiendra enfin la belle course de Grégoire Lemaire, 21e sur la ligne. Le Bruxellois est une des sensations de la saison. Âgé de 22 ans, il ne pratique le cyclisme que depuis deux ans, une passionnée née pendant le confinement: "J’ai déjà gagné une fois mais j’essaie surtout de prendre de l’expérience sur ce genre de course afin d’être plus performant et de passer un cap en 2023, notamment sur des épreuves comme le tour de Namur que j’ai découvert cette année."