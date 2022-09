Autre révélation de ce début de saison, c’est Wiers B. Avoir battus Rongy B et Wodecq B, les Wiersiens ont réussi la passe de trois à Béclers B. Il totalise le maximum de points après trois journées, tout comme Taintignies A qui n’a fait d’une bouchée de Bléharies B. À l’inverse, Béclers B n’a toujours pas engrangé la moindre unité. "C’est un peu compliqué pour le moment, se lamente Sébastien Baudart. Une fois de plus, on a encaissé en tout début de match avant de bien réagir. On tenait bien le nul au repos et puis, tout s’est effondré avant l’heure de jeu en quelques minutes. On perd 1-4, ce qui est un peu sévère comme écart."Avec zéro point au compteur, Sébastien n’a pas vraiment le choix. La patience sera son meilleur allié pour la suite de la compétition. "Quatorze buts en trois matchs, c’est beaucoup trop. Le problème actuel, c’est qu’on attend le retour de plusieurs éléments importants qui devraient amener plus de qualité dans le groupe. Malgré notre classement actuel, il ne faut surtout pas se décourager car ça devrait mieux aller d’ici quelques semaines. En attendant, on doit enchaîner avec Anvaing B et Thumaide B, deux bonnes équipes".