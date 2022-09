P2A: Des équipes encore en rodage, d'autres déjà à fond !

On se doutait que Templeuve reviendrait mais pas avec un bulletin si parfait en ayant rencontré Obigies et Anvaing. Il n’a pas fallu beaucoup pour que la Montkainoise prenne un point: "On veut trop jouer au football et chacun sait que ça ne paie pas en P2. Si mon joueur accroché se laisse tomber, Templeuve ne marque jamais son but. Ne nous voilons pas la face: on se procure trop peu d’occasions pour revendiquer quelque chose. On est bien en place derrière, il nous manque de l’expérience au milieu, certains ne se sont pas encore adaptés au jeu plus rapide de la série. Les automatismes de vitesse sont encore à travailler. Je ne suis pas surpris du début de saison puisque personne n’a encore joué en P2. Dimanche, c’est la première fois qu’on a répondu aux attentes de la série: savoir se donner de l’air. Les retours de Mention et Lefevre vont faire du bien. Je suis persuadé qu’il ne s’agit que d’une question de temps", analyse Fabrice Leleu.

Mitigé à l’image de la préparation

Deux points pour Anvaing, aucun pour Biévène, 3 pour Obigies, 4 pour Ere constituent aussi de petites surprises. "On peut développer de belles actions et puis manquer de rigueur, ce qui ne nous ressemblait pas la saison passée, admet Julien Collie. Je suis très satisfait du point arraché à Anvaing qui a été bien meilleur. C’est du pain bénit! J’avais demandé de durcir le milieu en début de partie, notre adversaire a eu la maîtrise. Au Pays Blanc, ce sont les phases arrêtées qui nous ont tués alors qu’on avait demandé de les éviter. On doit élever notre niveau, certains sont encore sur leur petit nuage de l’an passé. Attention, les places vont devenir chères…"

Six points pour les troupes de Julien Deconinck et quand on se remémore le derby à Néchin, la perf était possible: "Il est trop tôt pour regretter quoi que ce soit. Je ne regarde pas à court terme, je préfère dire que cette défaite nous a servis. Ce week-end, les joueurs étaient ravis du 4-1 alors que j’avais dû pousser un premier coup de gueule à la pause parce qu’il y avait pas mal de choses à améliorer dans notre jeu. Les deux victoires à domicile, où on peut rivaliser avec n’importe qui, ce sont de bons points pris parce que je répète qu’on sera prêts en octobre vu la préparation chahutée avec les vacanciers. L’état d’esprit est bon en tout cas, le groupe se consolide sur et hors du terrain." Croyez-nous, il va falloir compter avec les Frontaliers!