L'enterrement pour Obigies avant le retour de l'au-delà...

Changement de physionomie avec le but rapide de Samyn avant que tout ne s’enchaîne – en accord avec Dame Chance – pour les visiteurs. Le Pays Blanc aurait dû gagner, il s’est tiré une balle dans le pied: "Ça devait arriver un jour mais on n’a quand même pas eu de bol avec le piquet et la latte. Obigies y a cru, c’est tout à son honneur. Ce qui m’énerve, c’est qu’à 3-1, on a le match en mains. Nos débuts de mi-temps ont été catastrophiques. À 3-2, on sentait que ça allait tourner. On a commencé à s’engueuler, on a perdu le fil. Chacun a voulu faire son numéro. Ce n’est pas parce qu’on avait fait un 6/6 qu’on était intouchable", analysait Romain Delaby.