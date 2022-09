Escanaffles B en voulait tout simplement plus

Le réalisme signé Taintignies B

Trois sorties de défense conclues par un but durant la première demi-heure ont permis aux hommes de Rudi Bourlet de creuser un écart face à Herseaux B. Écœurés par tant de réalisme, les visiteurs ont relevé la tête en seconde période sans parvenir à recoller au marquoir. Taintignies a souffert mais a tenu bon jusqu’au bout comme le confie le coach. "Pendant le premier quart d’heure, on n’a pas vu le jour. On a su laisser passer l’orage avant de porter quelques contres meurtriers qui nous ont permis de mener 3-0. On a fait le gros dos en seconde mi-temps en tenant nos trois points. C’était vraiment la victoire du réalisme qui nous permet de passer à six unités, ce qui est déjà très bien. En jouant avec nos armes, on parvient à faire bonne figure dans ce championnat relevé. Chapeau à toute l’équipe pour la mentalité affichée, surtout lorsque Herseaux est revenu à 3-2".

Molenbaix B trop fort pour Rumes

Sébastien Dangleterre ne se cherchait pas d’excuses à l’issue du match qui l’opposait à Molenbaix B. Même si le succès visiteur est un peu forcé dans les chiffres (1-4), il est logique. "En découvrant la composition de Molenbaix avant le match, on se doutait que ça allait être dur. C’était du costaud en face et en plus, on avait laissé pas mal de forces dans le match du week-end précédent à Herseaux. Notre programme en ce début de saison est très compliqué car on doit enchaîner avec St-Jean, Leuze A et Risquons-Tout A. Il faut tenir bon et continuer à travailler dans cette série relevée."