Deux groupes en promotion, un en P1 au VPC Frasnes - Les garçons découvrent la promotion

En P1 dames, Yves Lefebvre sera toujours aux commandes avec comme objectif de faire au moins aussi bien que la saison dernière où le groupe s’est mêlé à la course au titre pour finalement échouer sur des détails. "C’est vrai qu’on a manqué le coche, reconnaît le technicien frasnois. Et pourtant les filles auraient mérité de monter. J’espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. J’ai un effectif pour y parvenir avec des jeunes qui ont progressé et qui veulent plus qu’une place sur le podium".

Leur deuxième place du tournoi des deuxièmes de toutes les provinces acquise de haute lutte en juin dernier ayant validé leur ticket pour le niveau supérieur, les gars de Sébastien Baudry vont donc découvrir la Promotion. "Ce sera le cas pour la plupart d’entre eux, même si quelques éléments du groupe ont déjà joué à ce niveau voire plus haut, précise ce dernier. Je garde à peu de chose près le même effectif sauf Romain Massy qui s’en est retourné à Enghien. Son départ sera compensé par le retour d’Henri Casteele qui après un passage à l’OTT, sera très utile au centre et l’arrivée d’Antoine Cauvin en provenance de Saint-Luc Mons. On a repris depuis la deuxième semaine d’août et l’ambiance est excellente. On visera le maintien pour cette première saison en espérant être épargnés par les blessures".