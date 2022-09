L’Essor est sorti vainqueur de ce premier derby de Wallonie picarde à la plus grande joie de son coach Benjamin Vanhoutte: "On retient la victoire car, en face, Maffle était très solide et a évolué avec sérieux. Notre travail du mois d’août a permis de former un bon groupe et les dix joueurs présents ont apporté leur pierre à cette victoire malgré un bon début de match des locaux qui ont impressionné par la qualité de leurs tirs à distance. On a fort heureusement su placer notre jeu et faire parler notre expérience."

Dans les rangs locaux, David Lechêne justifiait la défaite par les 33 pertes de balle de son équipe: "Elles ont parfois été provoquées par l’adversaire mais c’est souvent un manque de lecture, des mauvais choix et de la jeunesse qui coûtent cher. Nous n’étions pas au complet et j’espère qu’on pourra bientôt retrouver un groupe plus large et plus agressif. On doit apprendre à mettre plus de pression, ce qui passera par du travail à l’entraînement. Au vu des circonstances, on peut donc parler de défaite encourageante face à une équipe qui jouera au minimum la colonne de gauche."

Débuts réussis à Enghien

Parmi les autres promus, Enghien n’a pas raté son entrée et Laurent Wilmus a pu savourer cette première victoire à domicile face à une courageuse équipe de Quaregnon: "Le positif, c’est de finir avec 34 points d’avance en ayant joué avec seulement sept joueurs de mon noyau et un U23 en renfort. Tout le monde était impatient de commencer le championnat et nous avons eu deux très bonnes séquences de quelques minutes qui ont suffi pour faire la différence. Il faudra être plus régulier à l’avenir. On pense déjà au déplacement à Leuze où il faudra confirmer."

Du côté de Leuze justement, c’est une courte défaite qui a sanctionné le déplacement de ce dimanche à Boussu-Saint-Ghislain. Nicolas Gillis, qui reprend le basket après près de deux ans de repos, n’a rien pu faire pour aider ses nouvelles couleurs à remporter les trois points: "On a pris un mauvais départ avec un 10-0 qui nous a poussés à faire la poursuite. En vain malgré une bonne partie du match assez équilibrée et un retour à trois points à quarante secondes de la fin. On peut aussi regretter les trop nombreux lancers ratés qui coûtent cher au décompte final."

Des regrets à Stambruges

En visite à Flénu, Stambruges espérait décrocher son premier succès. Il n’en fut rien et Olivier Detrain était déçu au terme de la partie: "Nous menions de neuf points à la pause mais nous avons raté quinze lancers, ratés quelques lay-ups faciles et fait preuve de trop de déconcentration. Après une bonne préparation, nous nous sentions prêts à entamer le championnat malgré quelques absences mais nous voilà déjà sous pression avec l’obligation de nous reprendre très vite, histoire de ne pas rater le bon wagon."

On retiendra enfin la défaite des promus d’Ellignies à Blaregnies. Le coach Benoît Devleeschauwer ne paniquait pas après ce revers face à un adversaire de routiniers: "Nous n’étions pas du tout au complet et ça s’est ressenti! On a beaucoup trop gaspillé, perdu trop de ballon et fait preuve d’un manque d’agressivité." Sûr qu’Ellignies affichera un tout autre visage une fois que les blessés auront signé leur retour dans un groupe qui a bien besoin d’un peu plus d’expérience.