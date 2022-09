Quand Acren n'offre rien, c'est tout de suite plus simple

«Le bon état d’esprit»

C’en est tout pour la performance individuelle car le capitaine préférait mettre en avant le collectif qui a tout simplement été parfait. "Notre adversaire n’a pas été dangereux même s’il a eu la possession. Notre priorité, c’était de mettre en place un gros bloc afin de garder le zéro et de prendre au moins un point. Défensivement, on a été très bon avec Bastien (Youdjoen) que j’ai su mettre à l’aise et Flo (Smars) qui a fait un match comme il sait le faire. Les flancs ont été solides. Quand on garde le zéro, on a souvent tendance à mettre en avant la défense. Mais il faut aussi rendre hommage à notre trident offensif qui a multiplié les courses. Pato (Sangaré) qui connaissait sa première a également fait un gros travail de l’ombre. Il est tout le temps bien placé".

Après la claque reçue à Jette, il était important pour les Camomilles d’avoir la bonne réaction. C’est chose faite. "On a débuté par un petit flop. Cela a été une claque salutaire. Mais il ne fallait pas tout noircir non plus. Ce n’était que la première rencontre de la saison. Ici, on a retrouvé la structure qui nous avait manquée. On a montré le bon état d’esprit. Tubize est une belle équipe, qui a de l’ambition. Mais on sent que cela a été très dur pour eux car notre bloc était compact. Quand on joue comme cela, on est difficile à manœuvrer. Mais il y aura d’autres rencontres où on aura plus l’occasion de prendre le jeu en main".

Ce sera peut-être le cas samedi prochain face à La Louvière-Centre, qui compte deux défaites en autant de matchs. Mais Jérémy Obin reste vigilant. "Ils ont perdu leurs deux premières rencontres. On sera donc attendu au Tivoli. Mais on a l’effectif pour y répondre. Il y a eu des changements. Notre style est peut-être un peu différent. C’est plus jeune mais les qualités sont bien présentes. On sait aussi qu’on a une belle profondeur. Il y a du monde sur le banc pour faire la différence".