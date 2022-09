Premier succès prometteur

Bien sûr, nous n’en sommes qu’au deuxième match; bien sûr il faut rester très prudent et surtout ne pas s’enflammer mais cette victoire est un signe: jamais les Sang et Or ne l’avaient emporté sur cette si hostile terre; le 1-4 de cette saison efface la terrible punition finale du mois de mai, même si on nous rétorquera que nous avons entamé une nouvelle saison avec des effectifs différents: "Ça trottait encore dans les têtes des anciens parce qu’ils ont dit un petit mot avant le match arguant qu’on devait justement prendre une revanche", confiait Maxime Calon. C’est fait et bien fait!

Avec, justement, Maxime de retour aux affaires: "C’était mon premier match depuis mon intégration dans l’équipe qui s’est très bien déroulée et j’avoue avoir ressenti un peu d’excitation avant la rencontre. On s’est malheureusement fait surprendre sur une largesse défensive, on n’en a pourtant pas donné beaucoup, le plus important est qu’on a très bien réagi. Mentalement, on n’a rien lâché."

Une des clés du match, c’est le switch entre Maxime et Bilal Zanzan de l’autre côté: "On a l’habitude de faire ça sur coups de pied arrêtés. On est très complémentaires."

Oh le beau doublé!

L’ailier, gauche ou droit c’est selon, a apprécié la prestation des siens: "On a joué libéré, on a fait mal à l’adversaire avec des ballons en profondeur, je l’avais senti dès le premier ballon que j’ai reçu. Ce succès fera du bien. Si on joue toujours comme ça, on sera difficiles à battre."

S’il y a un joueur qui s’est mis en évidence avec un super lob sur le second but, c’est Mohamed Boutayebi qui a mis du temps à trouver sa place: "Je me suis blessé à Bourges en avril dernier, je n’avais plus rien joué. Au fur et à mesure des amicaux, j’ai retrouvé du rythme. L’égalisation nous a remis dans la partie, elle a servi de déclic; on a enchaîné, ça s’est mis en place, on a joué en une touche de balle; le gardien était souvent avancé en première période, je n’ai pas hésité sur mon second but."

Un autre joueur arborait un large sourire: Alpha Kaba, auteur de son premier but de la saison. "C’est le résultat du travail à l’entraînement, ça paie toujours. Enzo (Bellia) connaît les zones préférentielles de chacun et il tire ses corners en fonction." Pas repris face à Monceau: "C’est normal car j’étais absent pour raison privée, le choix du coach était tout à fait logique", il a bien presté. Kadji Gue concluait: "On s’est servi de nos erreurs de la semaine passée pour mener le match et ne pas subir. Après le but d’ouverture, on a su réagir très vite ce qui nous a donné beaucoup de confiance. On a mis du rythme. En fin de match, on était plus frais que nos adversaires. Il faut continuer à jouer sans compter. S’amuser. Cette belle victoire fait en tous les cas beaucoup de bien après le nul en ouverture."