L’an passé, les organisateurs templeuvois faisaient partie des huit seules courses de l’Acrho organisées sur la saison. Et avaient dû déménager du hall CEVA à l’école communale. Et n’ont pas encore eu l’occasion de prendre les dispositions pour organiser des vestiaires. Et un secrétariat pour l’inscription à l’abri de la pluie et du vent éventuels. Heureusement, ce samedi, les conditions furent bonnes. Et tout s’est très bien déroulé, grâce aux nombreux bénévoles et aux services de police. L’after course a été bien sympa, avec notamment une superbe prestation de Phil Grez!

Ils étaient 276 sur la ligne de départ. 275 concurrents ont franchi la ligne d’arrivée. Les deux premiers ont bouclé les 9,200 km en 27.36 soit du 20 km/heure! Dans sa préparation du marathon de Valence qu’il disputera le dimanche 4 décembre – aussi le semi de Valence, le 23 octobre – Pierre Denays, déjà victorieux à la Ronde des Sorcières d’Ellezelles, a précédé Thaddée Adam à une bonne centaine de mètres de l’arrivée. Les suivants ont terminé à plus de 4’ des premiers. Cela prouve bien la grosse performance de deux références nationales.

Lucien Mine termine 3een 31.43, précédant Jeff Gusten, rentré après 31’48 d’efforts, et cinquième Nathan Claus, 31.57, et le première Vétéran 1, l’ex-coureur cycliste qui s’est bien "recyclé", Sylvain Rolet qui a déroulé en 32.21. Les six premiers sont sous les 3’30 de moyenne au kilomètre.

Pour sa deuxième apparition sur les routes de l’Acrho. Cécile Wanders, du Running Safe, a brillé. Elle termine en effet 20eet première dame, en 36.19, soit juste sous les 4’ de moyenne au kilomètre, soit 10 secondes plus rapide au kilomètre que l’an passé où elle avait bouclé les 9,400 km du Cross de masse de la Rusta, en 39.05! "Je fais de l’équitation, et je cours un peu pour me maintenir en forme…"Ben, c’est réussi..! On espère la revoir à Gaurain le 16 octobre, voire le 13 novembre sur les 9,100 km de la Rumoise…

On trouve ensuite à la deuxième place féminine, l’athlète du TriGT, Louise Desclée, de la catégorie "espoir", classée 34een 38.33 (4’14), et Virginie Dujardin, première Ainée 1, 40een 39.18 (4’19). Bénédicte Duthoit, notamment victorieuse du Challenge en 2015 et 2016, qui après le jogging du Foyer de Roucourt, est revenue une deuxième fois, cette saison, sur les routes de l’Acrho, se classe… 69e, et première A2, en 42.07, en tenant la moyenne de 4’38 au kilomètre contre 4.46 à Péruwelz… La troisième A2, est Laurence Bonte, classée 127een 46.14. Corly Rassalle qui défend les couleurs de la Rusta, termine cinquième féminine, à la 74eplace, après 42’40 d’efforts. On trouve ensuite Sylvie Carpentier, 82e, et deuxième A1, en 43.15; Auxanne Dujardin, 86een 43.35; et la locale Judith Henneuse, 97een 44.28; Lucile Delcour, 102een 44.37; Christine Vandekerkove, 105e, et 2eA1, en 44.48; et la première "Espoir", Nolwenn Diricq, 112een 45.25.