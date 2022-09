P3B: l’Essor Templeuve s’impose sur le fil à Cuesmes

Arrivé en milieu de rencontre puisque retenu avec les "A"à Herseaux, Damien Schiavone n’a pu que constater l’infériorité de ses troupes: "C’était bien trop brouillon. Même sur les contre-attaques, les passes n’aboutissaient pas. On a manqué de collectif et il faudra vite corriger tout ça si on veut vivre une saison plus tranquille." L’ASTE Kain C s’est également imposé chez une équipe de Frameries dont on pouvait se méfier.

Nos autres représentants se sont, eux, tous inclinés. Estaimpuis n’a ainsi jamais existé à Blaregnies, comme nous le confiait Thomas Tuytte: "Avec seulement huit joueurs présents, nous avons résisté un quart-temps avant de céder du terrain dans le second. Quelques ajustements nous ont permis de réduire un peu l’écart au retour des vestiaires puis j’ai encore perdu un joueur sur blessure et nous avons complètement craqué en fin de partie."

La "Frat"n’a pas fait mieux à Boussu, tandis que Celles menait au repos et ne comptait que trois points de retard à la demi-heure mais a laissé s’échapper la victoire en faveur de Mons B.