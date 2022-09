Pour leur rencontre initiale à domicile jouée lundi soir, les locaux ont vécu une 1re période compliquée face à une formation mieux en jambes. Sans doute le stress de la reprise ou le spectre de la défaite…toujours est-il que les hommes de Gaby Ouanane n’y étaient pas du tout. "À la mi-temps, c’était 0-2 mais ça aurait aussi bien pu être 0-5 car on faisait n’importe quoi. Chacun jouait un peu à l’instinct sans respecter les consignes. Heureusement, la pause m’a permis de rectifier le tir."A à la reprise, une formation locale bien plus entreprenante parvient à se rapprocher par Henrard. Espoir de courte durée puisque les Bruxellois creusent un nouvel écart de deux buts. Loin de se décourager, les Olympiens insistent et recollent au marquoir par Henrard et Paternotte. Le match bascule en faveur des locaux qui s’offrent pourtant le luxe de rater deux décamètres. La chance locale est passée et ce qui devait arriver arriva. À 6 secondes de la fin, un ballon mal dégagé profite à l’attaquant visiteur qui plante le but victorieux. "C’est dommage de s’incliner ainsi car sur l’ensemble de notre deuxième, on méritait mieux. Pour le même prix, on gagne… Pour le même prix, on fait nul… Et pour le prix, on perd finalement", ironise le coach frasnois. Vendredi, place à la 2e journée avec un déplacement à Anderlecht United. Frasnes pourra s’inspirer de sa belle deuxième période pour aller chercher ses premières unités dans cette nationale 3 aux saveurs bruxelloises.