La Squadra s’est battue avec ses armes

Impressionnés dans un premier temps, les locaux vont peu à peu sortir la tête hors de l’eau par M. Greco à la finition d’un exploit technique de Simoens (1-5). À la reprise, Mouscron se défend courageusement mais l’écart entre les deux formations reste visible, surtout sur les phases arrêtées où la moindre faille est exploitée par l’adversaire. À 1-7, Zireg se permet de faire joujou avec le portier mauve et c’est finalement sur un honorable score de 2-8 que se clôture cette première soirée de gala pour la Squadra.

Malgré la défaite attendue, Nicolas Greco avait le sourire: "On connaît évidemment la différence qui existe entre les deux équipes. Pour nous, l’essentiel était de faire bonne figure tout en préparant les deux matchs à venir face à Hamme et Hasselt, deux équipes à notre portée. J’espère que la salle sera à nouveau pleine comme ce soir car on aura besoin de notre public pour nous supporter", commente-t-il en ajoutant un petit mot pour la salle qui a retrouvé une seconde jeunesse avec un nouvel éclairage surplombant un magnifique revêtement. "On dispose enfin d’un bel outil pour jouer nos matches à domicile. Nos adversaires n’en revenaient d’ailleurs pas quand ils sont arrivés dans la salle. Je profite de l’occasion pour remercier le service des sports et le service électricité de la ville de M ouscron pour les travaux réalisés."

Retour au bercail de Lucas

Après cinq années passées à l’étranger, Lucas Leclercq est revenu à la Squadra, son club formateur. À 23 ans, il revient avec une très belle expérience acquise en France et en Italie. "Je suis parti jeune tenté ma chance à l’étranger. D’abord à Bastia et puis quatre saisons en Italie. Et cela m’a permis de prendre de l’expérience dans des championnats au jeu différent. En France par exemple, c’est un jeu plutôt technique tandis qu’en Italie, tout est basé sur l’aspect tactique. Et ici en Belgique, c’est un jeu plus engagé et physique. Je suis content de revenir à la Squadra pour intégrer le groupe. J’espère pouvoir apporter mon vécu et mon expérience au reste du groupe. Face à Anderlecht, on savait que ce ne serait pas facile du tout mais on a quand même réalisé une belle prestation collective. Tout s’est joué dans les détails parce qu’ils ont profité du moindre espace pour nous faire très mal", concluait le globe-trotteur du futsal.