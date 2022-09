Confirmation du succès du tournoi de Basècles

Les organisateurs basèclois avaient le sourire. En effet, cette troisième édition du "Diôle international volley-ball event"a pleinement répondu à leurs attentes. L’affiche, plus relevée encore que celle de 2021, a tenu toutes ses promesses. Et, même si c’est finalement l’équipe la plus capée des trois qui l’a emporté, les rencontres ont toutes été indécises et de très haut niveau. À la grande satisfaction de Dimitri Piraux, pas mécontent de l’attitude de ses joueuses carolos malgré les deux défaites. "Comme c’était notre premier tournoi, je n’accorde pas trop d’importance au classement final. On est encore au tout début de la préparation. Et il nous manquait tout de même trois joueuses, Jutta Van De Vijver, notre passeuse principale retenue en équipe nationale, Monika Chrtianska, une ailière en stage avec l’équipe nationale autrichienne et Véronica Jandova, une centrale, actuellement blessée. On n’était pas vraiment en place, mais les filles ont compensé en montrant une réelle envie de jouer et se sont battues correctement. Je suis donc globalement satisfait".