A la Real, Sekou Koné confirme déjà tout le bien qu'on pense de lui

Contrairement à la semaine dernière à Jette, Acren a su mettre à profit son temps fort. "Ce but rapide a fait du bien. À Jette, on n’était pas dedans mentalement. On en a reparlé cette semaine. Ici, l’état d’esprit était bien meilleur. À titre personnel, c’était un match difficile avec beaucoup de courses défensives à effectuer. Je devais profiter des quelques occasions qui allaient se présenter à moi. On est revenu à un système que l’on connaît bien avec deux pointes. Cela a bien fonctionné avec Quentin (Garcia Dominguez)".

«À moi de travailler pour atteindre le niveau supérieur»

L’Ivoirien d’origine, formé en partie en Italie avant de rejoindre Saint-Amand, n’a jamais caché que son passage chez les Camomilles ne serait qu’une étape dans sa carrière. Vu ses prestations de l’année passée, on pouvait penser qu’il rejoindrait l’étage supérieur à l’entre-saison. Cela ne s’est finalement pas fait. "J’ai toujours l’ambition d’aller plus haut (NDLR: à 21 ans, il a encore le temps). Avec ma bonne saison, j’espérais que cela se fasse. Mais c’est le foot… Si je n’ai pas décroché de transfert, c’est que j’ai encore des progrès à faire. La seule façon pour moi de l’obtenir, c’est de continuer à réaliser de bonnes prestations. Et pour y arriver, il n’y a pas de secrets. Cela passe par le travail et encore le travail".

Dimanche, l’attaquant a connu un match particulier. Car dans le camp d’en face, on retrouvait Keeliane Leite, son compère offensif de l’année dernière. "C’était mon colocataire et mon binôme sur la pelouse. On a vécu beaucoup de bons moments ensemble. Cela fait drôle de le voir dans l’équipe d’en face. Mais je respecte son choix de nous avoir quitté et je lui souhaite le meilleur dans ce championnat".