Tourpes à l’aise, Œudeghien sorti de justesse

Samedi, au complet, les Tourpiers se rendaient dans le Namurois où ils ont été quasiment intraitables, ne laissant à leur adversaire du jour que le soin de prendre un jeu. À 0-3, les troupes de Sébastien Potiez faisaient ainsi preuve de générosité, laissant Saint-Servais revenir à 1-3. La suite, c’était dix jeux remportés consécutivement pour un succès 1-13 qui ne laissait plus planer le moindre doute… S’il y en avait jamais eu à un moment donné! Dimanche, la punition infligée par les Bleus a été moins sévère, les Saint-Servaitois repartant avec un revers 13-6.

Le quart entre Œudeghien et Ninove-Terjorden a été bien plus disputé. Samedi, lors de la manche aller en terre frasnoise, le cinquième classé à l’issue de la phase régulière a mené la vie dure au quatrième, au point de le battre 13-11, tout en ayant des regrets, car il a mené 7-4 à l’armure avant de monter à 10-6 et de se faire rejoindre à dix partout."Si l’on a quand même conclu le match en notre faveur, c’est là qu’on perd notre double affrontement face à Ninove,constatait Maxime Defossez.Si on fait 11-6, tout est différent pour le retour. Là, avec juste deux jeux d’avance avant de se déplacer, on se doutait que ce serait très limite pour passer."

«Une grosse saison»

Comme de juste, ça l’a été mais d’un petit rien, Œudeghien ne cédant au final qu’à 13-10! Il a manqué un jeu aux Frasnois pour filer en demi-finales."Plutôt deux,reprenait Maxime,car, au niveau des quinze, on était en retard. On aurait dû marquer douze jeux au lieu de dix. Ce dimanche, c’était un peu la lutte inverse de samedi! Autant à l’aller, on a joué juste et dans le jeu, livrant convenablement et frappant très bien alors que Ninove commettait plus de fautes; autant au retour, on s’est échangé les rôles. On a été moins précis et l’adversaire plus régulier. Ça nous coûte la qualification pour les demies."

Mais la campagne d’Œudeghien n’en reste pas moins très réussie."C’est bizarre en fait! Il y a un mélange de déception et de fierté. En tant que jeune joueur, j’aurais aimé continuer la saison car être sorti dès le premier tour des play-off, c’est râlant! Mais avec un minimum de recul, on sait qu’on a livré une grosse saison malgré les blessés et un joueur qui nous a lâchés, concluait un Maxime Defossez auteur d’une belle campagne, dont la resignature n’est que pure logique et qui ne manquait pas d’avoir un petit mot pour Rémi Delhaize.J’ai été très heureux de vivre une saison à ses côtés avant qu’il ne parte à la retraite. Un super joueur et un fantastique équipier!"

Quant aux play-down, qui se jouent en un mini-championnat à quatre et dont il s’agissait aussi du lancement de week-end, il a permis à Blicquy de renouer avec la victoire. Ça s’est passé samedi face à Planois: 13-6! Par contre, le lendemain, défaite 13-5 à Biévène, ce qui maintient irrémédiablement l’équipe de Blicquy à une place de descendant en nationale 3.