Thieulain - Kerksken, la finale tant attendue se jouera...en demi-finale !

En Nationale 1, ils sont quatre à encore espérer le titre: Thieulain, Isières, Baasrode et Kerksken. Et on sait déjà qu’un gros favori de la saison ne décrochera pas les lauriers. En effet, comme ce fut le cas dans de nombreux tournois, Kersken et Thieulain s’affronteront dès ce week-end. Avec la lutte aller chez les Flandriens samedi dès 14h30 et le retour chez les Canaris. "Je m’en fiche de qui on tire. Si on veut être champion, on doit battre tout le monde", rappelait Geert Vandervelden après la victoire contre Wieze. Si on se réfère à la phase classique, les Canaris ont l’avantage grâce à leurs victoires 9-13 et 13-12.

L’autre demi-finale mettra aux prises Isières et Baasrode avec une lutte aller chez les Athois samedi à 14h30. "Ce sera du 50-50, confiait Tanguy Willaert dimanche soir alors qu’il ne connaissait pas encore le tirage. Sur deux luttes, on est capable de passer. Si on se loupe, il y aura même de la déception. Car en évitant Thieulain et Kerksken, on a une chance unique de rejoindre la finale". Et la double prestation face à Maubeuge a permis aux gars de la Fraternelle de faire le plein de confiance. "Puis Dimitri Dupont, Renaud Raguet et moi, on a envie de bien finir l’aventure pour remercier le club et les supporters". En phase classique, Isières s’est incliné deux fois (13-10 et 11-13). Mais la vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain. L’espoir d’avoir une finale 100% Wapi est donc toujours possible!

«Etre capable de battre tout le monde»

En Nationale 2, on s’intéressait surtout à l’adversaire dont Tourpes, notre dernier représentant, allait hériter. Et ce sera Genappe qui accueillera le leader incontesté de la phase classique avant de rendre visite aux Tourpiers. "Cela ne change pas grand-chose pour nous, avoue Siméon Van Stalle, le petit milieu des Leuzois. Le système fait que pour être champion, il faut être capable de battre tout le monde". En championnat, les hommes de Sébastien Potiez l’ont emporté deux fois (13-9 et 8-13).

L’autre demi verra s’affronter Sirault et Ninove.