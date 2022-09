Les visiteurs prennent l’avance au quart d’heure par Ze. Rongy réplique et revient au score par Nowak à la 33e. Altruy fait 2-1 sur penalty avant la pause. Les cartes jaunes vont alors pleuvoir sur des visiteurs se montrant incapables de se taire lors des remarques arbitrales. À la 54e, l’accumulation de bristols jaunes se transformera en rouges, Tournai terminant à 8. Malgré cela, ils vont donner bien du fil à retordre aux locaux qui ne trouveront plus l’ouverture.

Squadra Mouscron – Bléharies 1-1

Une rencontre compliquée pour des locaux qui vont au final laisser filer leurs premières unités. Delannoy ouvre le score au quart d’heure en faveur des visiteurs qui auraient même pu doubler leur avance dans la foulée. Le Squadra équilibre les échanges par la suite et domine le reste de la période. Il faudra un coup de réparation après la pause pour une faute sur Mawait pour que Deschaumes égalise. Bléharies était venu pour empocher le point du match nul et a très bien réussi dans son entreprise.

Esplechin – Hérinnes 1-0

Une équipe de Hérinnes très bien organisée et qui va donner du fil à retordre à bien des adversaires. Les locaux ont raté de nombreuses occasions en première période, notamment par Dewaegheneire, Dubois et Mestach. Il faudra attendre la 50e pour voir un centre de Cuignet être repris victorieusement par Dewaegheneire qui inscrit là le seul but de la rencontre.

Pays Vert B – Ellezelles 1-3

Ellezelles ne flâne pas en chemin et trouve l’ouverture dès la minute initiale par Flament. Vanderroost double les chiffres à la 8e. Les locaux sont dépassés, Ellezelles se montrant dominateur. Après la pause, un corner de Nzuzi Nzolani est expédié directement dans le but par ce dernier, c’est 1-2. Le Pays Vert pousse alors tant et plus, Schreyers leur plantant un couteau dans le dos à la 85e.

Havinnes – Béclers 1-1

Le ballon de la rencontre est offert par la Rotonde de Béclers. À la 20e, M’Buy rate l’immanquable devant le but vide. Il se rattrape à la demi-heure en étant à la réception d’un coup franc de Bonnet, dévié par Flament. C’est 1-0 à la pause. Béclers accentue son pressing après la pause et M. Chotin égalise à la 55e minute de jeu en profitant d’un ballon mal renvoyé par la défense. La suite fut une bataille d’entrejeu ne débouchant sur aucune action dangereuse.

Escanaffles – Luingne B 1-1

Une rencontre où les occasions furent légion et où les gardiens ont fait montre de tout leur brio afin de sauver une unité pour leur formation respective. À la 25e, Leclercq intercepte un centre en retrait mal ajusté et ouvre la marque. À la 30e, Thulier expédie un coup franc sur le crâne de Seghers qui égalise. Weens, le gardien local, aura fort à faire sur deux envois visiteurs lors de la seconde période.

Péruwelz B – Thumaide 3-2

À la demi-heure, un coup franc des 35 mètres est mal repoussé par la défense locale, tout profit pour Tonneau qui ouvre la marque. À la 40e, une remise en touche en faveur de Thumaide est anticipée par Decobecq qui sert Meziani pour l’égalisation. C’est logiquement 1-1 à la pause. Dès la reprise, le gardien local accroche un visiteur dans son rectangle, Tevel faisant passer le score à 1-2. À la 57e, un corner de Debruxelles est repoussé par le gardien vers Fionenza qui isole à son tour Meziani qui égalise à nouveau. Après deux beaux arrêts du gardien visiteur, le local Meziani part rapidement en contre et décroche les trois points pour sa formation.

Etoilés Ere B – Velaines 2-2

Dès la 2e, Chelbi isole Lacroix qui fait 0-1. Les locaux dominent ensuite les débats, mais se font surprendre par un contre rapide de Vaillant qui permet à Bourichon de doubler la mise. À la 38e, une passe mal calibrée d’un visiteur est interceptée par Belbecir qui fait 1-2. Dès la reprise, un corner de Castel qui trouve la tête de Picron remet les deux équipes à égalité. Malgré des occasions de but pour les joueurs locaux Duret, Delcroix et Ghiselin, le score n’évoluera plus.