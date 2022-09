L’organisation acrenoise étouffe Tubize

Dans ce duel entre deux équipes accrochées lors du 1ermatch, on sentait qu’aucune des deux ne voulait être celle qui signe une autre contre-performance. Et cela se ressentait d’entrée avec un jeu portait vers l’avant. Leite, de retour dans son ancien club, était le premier à amener les dangers grâce à sa vitesse mais la défense acrenoise le stoppait bien. Au contraire de celle de Tubize sur le contre car elle laissait Koné s’enfonçait trop facilement avant de tromper De Bie dès la 5e.

Un penalty loupé juste avant la pause

Sur du velours, les Camomilles pouvaient mettre en place ce qui a fait leur force la saison dernière: son organisation. Les Brabançons prenaient le contrôle quasi total du cuir. Mais la possession était assez stérile. Les visiteurs ne parvenant pas spécialement à amener le danger une fois dans les 20 derniers mètres. Quand ils y arrivaient, le dernier geste manquait de précision.

Au contraire, les troupes du trio Delanghe-Milone-Dehaene étaient très proches de plier la rencontre avant la pause. Aux alentours de la 25e, Toussaint dévissait sur un bon centre en retrait de Mayélé. Sur la suite de l’action, Houzé, de la tête, ne pouvait pas redresser un centre-tir de Koné. Juste avant la pause, Garcia Dominguez provoquait la défense et obtenait un penalty. Le Français voulait se faire justice mais De Bie renvoyait sa frappe. Les Tubiziens ont eu chaud…

«Le travail pour s’en sortir»

Le deuxième acte était sensiblement pareil. Les hommes de Mohamed Bouhmidi, très forts techniquement, prenaient le contrôle. Mais il manquait toujours un petit quelque chose. " On a vécu la même mésaventure la semaine dernière(à Binche).On a la possession, on fait bien circuler. On parvient bien à trouver les flancs. Mais dans les derniers mètres, on fait preuve de précipitation. On manque de justesse dans la dernière passe. Et quand celle-ci arrive, on n’a pas spécialement chance. Comme quand on touche le poteau. On a un peu l’impression que rien ne tourne pour nous pour l’instant. Ce matin, un joueur logiquement titulaire nous a prévenus qu’il était blessé. On est dans un cercle vicieux. Le seul moyen d’en sortir, c’est le travail! Car je sais qu’on a les qualités pour faire mieux. Il nous faut juste un petit déclic. On s’entraîne dur, quatre fois par semaine. Mais pour l’instant, on n’est pas récompensé".

Pour atteindre ses exigences, comprenez la montée, la RUTB devra aussi se trouver une assise défensive. Car la Real, plus maligne par instants, a su en profiter. À l’image de Sekou Koné qui y allait de son doublé en toute fin de rencontre. " On prend les deux buts sur des erreurs. Sur le premier, on défend en reculant plutôt qu’aller chercher l’attaquant alors que sur le second, on est à trois contre un. Mais on laisse la balle rebondir, on ne prend pas le duel…"

Le groupe acrenois n’en aura cure des regrets adverses. Il a prouvé que, quand il conservait son organisation parfaite, il était capable de mettre tout le monde en difficulté. Confirmation la semaine prochaine à La Louvière?