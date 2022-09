Les Athois ont trébuché au pire moment

Et les Géants y ont cru, du moins un temps."Guillaume Broutard et Kenneth Steelandt menaient 3-0. De mon côté, associé à Dimitri Tondeur, nos adversaires semblaient plus qu’à notre portée."Mais les espoirs de "remontada" se sont vite éteints."Notre première paire n’a plus mis un jeu et le premier set s’est envolé. C’était fichu. On a arrêté les frais. Dommage car on menait largement dans le second double. C’est râlant!"

À chaud, Thomas peinait à tirer un bilan positif de cette campagne d’interclubs pourtant très réussie."Oui, on est arrivé en finale et c’est en soi un joli résultat. Mais cette défaite à Geel sera très difficile à digérer. J’avais anticipé une issue plus favorable mais rien n’a tourné. De mauvais choix dans la compo, certains de mes équipiers qui déjouent un peu et des adversaires qui surjouent…"Le RTC a dû trouver le chemin du retour particulièrement long…