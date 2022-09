Les Athois connaissent un coup de mou

Le championnat ne démarre pas fort pour le Pays Vert qui n’a engrangé qu’un tout petit point après deux rencontres. Au partage concédé à Tertre samedi dernier, il a fait suivre, ce dimanche, une courte défaite face à une équipe d’Onhaye qui a proposé un farouche combat. Un duel qui a tourné à son avantage malgré une infériorité numérique qui aura duré plus de 65 minutes. Bien joli exploit d’une formation qui compte, elle, le maximum d’unités!

Si Guiot avait vite fait de mettre ses couleurs devant dès la 4e en reprenant de la tête un corner, Onhaye voyait son excellente entame de partie être gâchée en l’espace de 60 secondes. Bastin tombait dans le piège de la provocation à la 24e, décochant un geste du bras vers le visage de Mundine qui s’écroulait, présentait une plaie à la lèvre et forçait l’arbitre à l’exclure. Sur le coup-franc, Herbecq se jetait pour placer le cuir au fond des filets de De Vriendt pour l’égalisation."Le ballon n’est vraiment pas passé loin de moi…",pestait, après-coup, le gardien d’Onhaye qui allait devenir le héros du match.

Mangunza se loupe

Avant la pause, il sortait une frappe du même Herbecq et voyait la tête plongeante de Vandeville filer à côté. Après le repos, et alors que son équipier Lorenzon avait superbement ajusté d’une tête lobée Zimine pour le 1-2 à la 63, De Vriendt allait écœurer Mangunza. À la 85, l’attaquant se présentait d’abord seul devant lui mais n’avait pas le dribble assez fin pour tromper sa vigilance. Et deux minutes plus tard, l’Athois obtenait un penalty, s’élançait mais trouvait De Vriendt sur la trajectoire, tout heureux de récupérer le ballon en deux temps."J’ai eu de la chance,souriait le sympathique gardien de but de 36 ans.Déjà sur l’action précédente, c’était tout juste que je me fasse avoir! Cette bonne sortie a perturbé le joueur qui, au moment de s’élancer pour son péno, a trop cogité et a changé de côté au dernier moment. Je l’ai ressenti et vu car il a trop ouvert son pied. Je me détends bien mais je me demandais bien où se trouvait le ballon que je venais de dévier. Il était derrière moi et juste devant la ligne! C’est encore le genre de truc où, en te retournant et en faisant un faux mouvement, tu peux vite le pousser au fond sans le faire exprès."

Onhaye finissait à neuf, Leclef voyant rouge à son tour à la 90e. Ce qui ne changeait rien à la donne, le Pays Vert étant incapable d’élever son tempo."On a fait comme à Tertre,notait le coach Jimmy Hempte.On se prend trop facilement un goal et on rate les deux grosses occasions qu’on se crée. À la différence de Tertre, c’est qu’on est sans rien cette fois. On n’a pas su profiter de notre supériorité. Derrière, on a cruellement manqué d’intelligence pour se faire prendre si facilement par le seul attaquant qui leur restait."