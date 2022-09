Estaimpuis se déplaçait chez son opposant de Mouscron en étant fortement déforcé. Seules six filles figuraient ainsi sur la feuille de match. La partie débutait sur un rythme de sénateur mais c’est bien le Tremplin qui prenait les devants. Les approximations dans le jeu des Estaimpuisiennes allaient leur coûter un retard d’une petite dizaine de points. Malgré un beau sursaut en seconde mi-temps qui leur a permis de recoller à quelque deux points à cinq minutes du terme, les Estaimpuisiennes devaient laisser de façon définitive la victoire leur échapper sur un dernier tir longue distance de leur ex-équipière Kimberley Vandamme."C’est une belle revanche en ce qui me concerne. J’apprends à connaître mon équipe qui est fort jeune. Je souhaite encore évoluer en venant ici tout en aidant les autres à progresser. Je pense qu’on va faire une bonne saison même si cela va nous demander très certainement beaucoup d’efforts", reconnaissait, à l’issue de la rencontre, la sympathique pivot du Tremplin.

Son entraîneur émettait aussi des réserves malgré la victoire de ses troupes et leurs efforts fournis."Les joueuses doivent prendre leurs responsabilités en attaque. Ça fait partie l’apprentissage et on donne encore trop de cadeaux. Je vais retenir la victoire car elle est importante."

«Il faudra oser plus»

Patrice Châtelain se montrait extrêmement prudent quant à la suite de la saison où les parties s’annoncent bagarreuses."Il va falloir mobiliser les filles lors des matches à ne pas perdre. On devra donner des responsabilités aux plus jeunes. Il faut que mes filles osent plus. L’intensité en défense est à améliorer pour ne pas se faire avoir sur des placements. Ce premier match était très physique et je n’ai pas voulu prendre de risques dans mon coaching."

Le coach hurlu bénéficiait cependant de la rotation dont était privé Estaimpuis. Pas de quoi ravir l’homme fort d’Estaimpuisien, Ludovic Guyot, déçu de cette première contre-performance."Devant, on n’a pas pris nos opportunités de shoots dans les dernières minutes. Je reste cependant optimiste car nous n’étions qu’à cinq et nous n’avions pas de meneuse attitrée. J’attends donc le retour de certaines joueuses dès la semaine prochaine pour voir de meilleures choses. Les passes et lancers francs ratés nous empêchent de gagner. Les filles se sont battues mais il faudra être plus nombreuses aux entraînements pour résoudre les soucis."