La Fraternité devra monter en puissance

Ce sont deux équipes encore loin de leur meilleur niveau qui s’affrontaient samedi pour un premier derby s’annonçant explosif. Les premières minutes de jeu sont toutefois fort plaisantes, les joueurs assurant le spectacle tandis que le marquoir affiche un léger avantage pour les locaux. Ceux-ci semblent, par périodes, voler sur l’eau, El Mesaoudi et Demeyere assurant le spectacle à distance, ce à quoi les visiteurs répondent par de solides actions collectives et de belles séquences avec notamment un Antoine Braye en grande forme. Ce dernier sera le héros malheureux de la deuxième période, sa sortie sur blessure ne facilitant en rien la tâche de son équipe, bien décidé à revenir malgré un écart dépassant un moment les quinze points.

La Fraternité perd alors ses moyens, s’énerve sur le duo arbitral et permet à Damien De Mullier de s’exprimer dans la raquette et sur la ligne des lancers francs. Même Manu Vandevoorde perd son sang-froid et se fait exclure suite à deux techniques. Malgré la sortie sur crampe d’Houtteman, Dottignies y croit jusqu’au bout. Le dernier triple de Demeyere tuera tout suspense à trente secondes de la fin."Même si ça n’a pas toujours été brillant, on a montré qu’on sort d’une grosse préparation avec beaucoup de rencontres amicales. Les blessures ne nous aident pas en ce début de championnat mais, même avec huit joueurs disponibles, on a livré une bonne rencontre, commentait la nouvelle recrue herseautoise qui se sent comme un poisson dans l’eau à la Fraternité.L’ambiance est excellente, on s’amuse. On dit que ce sera notre année mais on ne va pas aller trop vite et surtout apprendre à moins s’énerver."

«Il reste du boulot»

Son coach Manu Vandevoorde abondait dans le même sens en étant toutefois moins satisfait de la manière:"Je retiens surtout les trois points car pour le reste, je me rends compte qu’il reste du boulot. Nous sommes parfois trop gentils mais je suis persuadé qu’avec les deux retours de blessure et l’arrivée d’un ultime renfort, on va poursuivre vite notre progression."

Dans les rangs dottigniens aussi, on sait qu’il reste du travail, raison pour laquelle Damien Schiavone a prévu trois entraînements par semaine jusqu’à la fin du mois."On a montré un beau visage mais on attend le retour des blessés avec impatience. Le physique n’est pas au top mais on a les armes pour livrer un beau championnat. Le coach aimerait qu’on vise le podium mais on n’y arrivera que si tout tourne bien et qu’on a la chance d’être épargnés par les blessures",commentait Damien De Mullier.