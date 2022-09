Fortunes diverses pour nos régionaux

Engagées dans le tour final de "Promotion-R1", Ollignies et Isières ont facilement remporté leur lutte d’ouverture. Face à Presgaux, les Ollignois ont passé un après-midi tranquille. " Ce genre de rencontre illustre la différence de niveau qu’il peut y avoir entre les séries des différentes régions", débute Xavier Delay. Il est vrai que les pensionnaires de R1 d’Entre Sambre et Meuse n’ont jamais eu leur mot à dire tant la rencontre fût jouée à sens unique. " Notre tamis a fait la différence dès les premières balles. Presgaux n’avait pas les armes pour répondre à nos coups de butoir et le score indiquait déjà 7-0 à la pause. En seconde armure, le plan était simple: jouer les chasses afin de garder nos visiteurs un maximum à l’envoi." Vainqueurs 13-2, les "Sardines" ne devraient donc pas connaître la moindre difficulté pour se qualifier. Idem pour les Isièrois qui, eux non plus, n’ont pas fait dans le détail en s’imposant 2-13 à Stave. Les ouailles d’Yves Franconelle semblent donc avoir bien digéré la défaite subie lors de la dernière lutte du championnat, les privant au passage du titre de champion.