Estaimpuis défait chez du solide

Le BCJS entamait cette saison avec beaucoup d’optimisme après l’arrivée d’un coach réputé en la personne de Jeroen Debaveye. À Luttre, le principal intéressé a cependant dû vite déchanter suite de la défaite. « Luttre était meilleur sur beaucoup de choses. On a rencontré des soucis sur les rebonds défensifs et offensifs. On s’est montré trop faibles en défense alors qu’eux étaient plus agressifs sur la balle. Nos tirs à distance n’ont pas fonctionné. L’écart était déjà creusé à la mi-temps. Il y a eu une réaction de mes joueurs mais on a concédé des shoots trop faciles. L’effectif était au complet mais je découvre nos adversaires. Cette défaite ne me surprend pas particulièrement. On sait que ce ne sera pas facile. On doit continuer à bosser pour être prêts la semaine prochaine. » S.F.