Du positif malgré la défaite

Hasard du calendrier sans doute, l’ASTEK entamait cette saison en R1 par un voyage chez un candidat au podium, Neufchâteau s’annonçant comme un sérieux candidat dans une série relevée. Sans trois éléments importants, Kain réalise un bon début de match avec notamment un Maxime Bachelard bien en jambes et se surprend même à mener à la pause (38-45). Le retour des vestiaires est marqué par une terrible réaction locale, Neufchâteau passant en tête pour finalement s’imposer de façon assez méritoire. « On a développé du beau basket, rapide avec des contre-attaques et une bonne défense et on était sur un nuage vu la qualité de l’opposition mais nous avons ensuite senti la fatigue et retombant dans le piège d’un jeu un peu plus individualiste et surtout marqué par moins de réussite, regrettait le coach Mathieu Bocquet qui retient malgré tout beaucoup de positif de la première sortie. Les absences ne constituent pas une excuse et on se concentre déjà sur la venue de Waterloo samedi pour la première au Vert Lion. » V.F.