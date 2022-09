Descarpentries: «On a fait mal dans la profondeur»

« Si vous voulez, je peux laisser mon T2 analyser notre belle victoire parce que sinon, on va dire que je ne parle que si on gagne. » Jérémy Descarpentries avait un petit sourire ironique à la sortie des vestiaires tout en revenant une dernière fois sur samedi dernier : « Faire nul, ce n’est pas la fin du monde mais j’ai senti qu’on allait directement tomber dans le négativisme alors que je rappelle qu’on n’a jamais perdu en préparation. C’est pour ça que ce beau succès me fait très plaisir pour un groupe très jeune, ne l’oublions pas, qui bosse et est à l’écoute. Dès lundi, on remettra son bleu de chauffe pour préparer la visite de Braine. » Avant d’en arriver au match même : « On sait tous qu’on va monter en puissance au fil des semaines mais qu’il nous faudra encore quelques matchs. C’était déjà beaucoup mieux ce week-end. J’ai apprécié la bonne réaction après le goal rapide, on a fait mal à Aische dans la profondeur. Par rapport à ce qu’on veut, on est encore largement perfectibles mais on a vu la qualité du groupe. Regardez les changements apportés et regardez un peu le score, j’ai vraiment beaucoup de solutions. » Et cette grosse concurrence sera à coup sûr un atout majeur pour les Sang et Or cette saison… N.N.