Pas de vainqueur dans le duel au sommet de la série où chaque équipe aura eu sa mi-temps. La première pour les Hurlus qui ont galvaudé de nombreuses possibilités et la seconde pour les Anvinois qui ont su réagir tactiquement. Du coup, le partage qui sanctionne la rencontre paraît logique aux yeux de tous. Les buts ont été inscrits durant les 45 premières minutes sur un autogoal suivi de l’égalisation anvinoise signée Broquet-Ransquin.

Béclers B – Wiers B 1-4

Pour la troisième fois en trois matchs, Béclers encaisse un premier but d’entrée de jeu. Celui-ci est l’œuvre de Bakayoko. Après cette mise en route difficile, les locaux réagissent bien et égalisent par Degueldre juste avant la pause. À l’image du début de match, la reprise est pénible pour Béclers qui se prend deux buts coup sur coup par Bakayoko et Hannequart. À 1-3, les visités essaient de s’accrocher mais se peuvent éviter le dernier but inscrit par Huon en toute fin de match.

Bléharies B – Taintignies 0-8

Victoire aisée des hommes de Sandy Lechantre qui ont su faire le break en première période par Coran Coppieters, De Stommeleir et Pluquet. Après les citrons, ce sont Célian Coppieters, Depauw, Remacle, Mahieu et Comblée qui se sont chargés d’alimenter à leur tour le marquoir.

Ellezelles B – FC Brunehaut 2-1

Avec une équipe bien en place, Ellezelles B domine les débats en première période mais n’est pas aidé par l’état du terrain dans la plupart de ses occasions franches. À la 10e, un très beau mouvement emmené par Oukpedjo, Bermejo et Ben Aissa est finalement conclu par Villyn pour le 1-0. Les locaux reprennent de façon légère à la reprise laissant Brunehaut revenir dans le milieu de terrain et se montrer dangereux sur phases arrêtées. Un coup franc tiré par Risselin et dévié dans son but par un défenseur permet à Ellezelles de conforter son avance à l’entrée du dernier quart d’heure de la partie. Dangereux sur des longs ballons, Brunehaut ne fixe le score qu’à la 93e sur un duel gagné par Mascret.

Houtaing – Rongy B 3-2

Alors que Houtaing a bien commencé son match en héritant d’un penalty converti à la 20e par Lecocq, les locaux sont mis en difficulté par les longs ballons de Rongy qui rétablit la parité sur un centre venant de la droite dévié par un défenseur local. Après la pause, Houtaing retrouve le chemin des filets sur une phase de jeu conclue par Delavallée à l’heure de jeu, avant de retomber dans ses travers et donner la possibilité à Rongy de revenir sur un centre de la gauche repris par Bourgeois. Avec quatre attaquants devant, les locaux poussent et réussissent à arracher trois points sur une frappe de D’Hautcourt.

Thumaide B – Wodecq B 3-2

Thumaide démarre bien la rencontre mais se fera surprendre sur la première phase arrêtée intéressante pour Wodecq reprise de la tête par Reboud qui profite d’une défense laxiste au niveau marquage. Une incursion signée Delbecq dans l’axe permettra à Thumaide de revenir au score très rapidement. Les locaux ne trouvent pas directement de solution pour prendre l’avantage et doivent attendre la 65e pour voir Lebleu placer un tir des 20 mètres en pleine lucarne. Wodecq se montre à nouveau décisif sur un coup franc tiré par Decroie à la 80e. Les locaux vont chercher la victoire dans les arrêts via Arens, à peine rentré.

Leuze-Lignette B – Havinnes B 2-6

La première période va tomber rapidement à l’avantage des Havinnois avec le doublé d’Eickmayer et les goals de Salmon, Doignon et Feilhe, en dépit d’une frappe des 25 m de Daye avant la pause en faveur de Leuze (1-5). Lignette remonte avec de meilleures intentions mais se fait couper les jambes sur un coup franc de Doignon à la 52e minute. Les locaux fixent le score à la 70e sur une phase arrêtée de Thayse. Victoire aux plus réalistes.