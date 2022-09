Bassily-Silly tentera de venger Celles

Le premier s’est qualifié en venant à bout de Celles. Toutefois, les hommes d’Yves Willaert ont fait plus que se défendre face à une équipe qui a survolé la phase classique. Les résultats suffisent à s’en convaincre avec une courte défaite 11-13 à domicile et un revers à peine moins important ce dimanche (13-9). " On leur a fait peur, détaille Arnaud Dubart.Nous, on n’avait strictement rien à perdre. Donc on a joué le coup à fond alors qu’eux semblaient un peu pris par le stress. Toutefois, on leur souhaite bonne chance pour la suite. Car ils ont été très réguliers toute la saison. De notre côté, on est heureux d’avoir montré un beau visage lors de ces deux luttes. On termine en beauté après un championnat fait de hauts et de bas. Terminer dans le top 4, c’est vraiment pas mal. Malheureusement, on a chopé du lourd d’entrée. C’est le jeu des play off. On verra ce qu’on est capable de faire l’an prochain avec nos jeunes qui arrivent".

Dans l’autre quart de finale, Bassily-Silly n’a eu aucune difficulté à se débarrasser de Villers 2000. Ce fut 5-13 en sa faveur samedi et 13-4 le lendemain. " On va assister à une belle demi-finale car les deux clubs veulent monter je pense, poursuit le grand milieu cellois qui a forcément affronté les deux entités.Pour sa régularité tout au long de la phase classique, Steenkerque mérite de passer. Mais Bassily-Silly a énormément de qualités. Sur deux luttes, tout est possible. Si les Brainois n’élèvent par leur niveau de jeu par rapport à ce week-end, cela risque d’être plus compliqué pour eux".

Notons que le vainqueur de la double lutte de la semaine prochaine ne sera pas encore assuré de la montée en N2. Il restera encore une finale à disputer face à un représentant de la série B. Ce sera soit Senzeilles, soit Aisemont.