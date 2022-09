Bas les masques pour les Sang et Or

Jérémy Descarpentries, le coach des Tournaisiens, nous avait annoncé du changement – il peut se le permettre cette année-ci! – les modifications étaient plutôt sensibles au coup d’envoi avec Dassonville, Kaba, Calon et Amury à la place de Brouckaert, Azote, Marigard et Lekehal.

Les Tournaisiens mettent un peu de temps à digérer cette mue, Aische en profite pour fondre sur les visiteurs telle une escadrille de frelons. Les visiteurs vont souffrir un quart d’heure et craquer dès la 6e: Delooz et Catinus transpercent le flanc gauche avant de trouver Gauchet bien trop seul. Gianquinto a le geste qui sauve mais Catinus a suivi et ne laisse ainsi pas de seconde chance au gardien tournaisien encore à l’ouvrage un peu plus tard sur un envoi de Dethier détourné en corner.

Ils relèvent la tête

En voyant une telle entame face à une telle équipe, on craint que les locaux ne déroulent comme ils ont si souvent l’habitude de le faire à domicile. C’est pourtant tout l’inverse qui se produit: les Tournaisiens vont rageusement relever la tête et se saisir de la tapette pour écraser ces gros insectes. Une fois n’est pas coutume, le terrain ne va pas favoriser Aische: c’est une véritable galette sur laquelle les Sang et Or vont faire parler leur technique. Calon sonne la charge à deux reprises avant de switcher avec Zanzan. Permutation qui va mettre Michels et sa défense dans de sales draps. Un effort de Bilal permet à Boutayebi d’égaliser à la 28e. Cinq minutes plus tard, l’arbitre laisse l’avantage après une faute sur Amury; la balle revient à Zanzan qui rentre dans le jeu avant de placer le ballon hors de portée de Rousseau.

Le chat et la souris…

Après le repos, les hommes de Jérémy Descarpentries vont continuer leur chasse: Boutayebi aurait déjà tué tout suspense à la 47e minute s’il avait mieux exploité le centre de Kaba. Ce n’est que partie remise puisque Monsieur Sakizci laisse le jeu se poursuivre alors que Kaba est au sol, Boutayebi voit le gardien de but avancé et le lobe de maîtresse manière. Le chat n’est pas repu et croque une nouvelle fois une souris aischoise à l’agonie quatre minutes plus tard: corner millimétré de Bellia, coup de tête rageur de Kaba monté en ligne.

Le reste ne sera alors que parfaite maîtrise…"Olélé, olala, mais qu’est-ce qui s’est passé, on les a tapés…", résonnent encore les murs des vestiaires.