Recherche d’un succès à Péruwelz et Luingne

Le Pays Blanc devra vaincre un signe indien ce dimanche. Comme le signalait Olivier Huyzentruyt, la pelouse sonégienne n’aura jamais été très accueillante pour Antoing:"Mais c’est une autre saison, même si Soignies est toujours plus à l’aise à domicile",précise Gwen Rustin. Alexis Kerckhofs espère que la bonne série va se poursuivre pour ses couleurs."Je souhaite un résultat positif mais je retiens également qu’Antoing nous a toujours posé des difficultés. Nous imposer l’a toujours été par le plus petit écart. Nous voulons nous relever après un revers logique à PAC Buzet car les locaux ont eu plus d’occasions que nous au cours de notre duel."

La nouvelle saison ne change rien à l’adage… Avec des nuls, on n’avance pas! C’est le cas à Péruwelz où Jonathan Krys gère une certaine frustration."Contre Pays Blanc, on a égalisé sans jamais accélérer. À Hornu, on loupe quatre ou cinq occasions franches! Sans cela, on ne serait pas frustré et on ne parlerait pas de ce début de championnat mitigé.J’espère que les joueurs s’en souviendront à Ransart où il n’est pas facile d’évoluer sur un synthétique de petite taille. De plus, l’équipe locale a les mêmes ambitions que nous et doit effacer un revers à Belœil. On est donc prévenu."

Resserrer les boulons

Les adversaires de Luingne et Molenbaix ont un objectif commun. Éviter de prendre trop de buts! Marco Capacci, le Gillycien, reste surpris du déroulement du match de tennis contre Montignies (6-5)."C’est étonnant, en effet, car nous avons encaissé très peu de buts en cinq matches de préparation. On va considérer ce score comme un accident de parcours. Mais il est clair qu’il faudra resserrer les boulons à Luingne. Nous partons totalement dans l’inconnu face au promu et je ne veux pas connaître de mauvaises surprises là-bas."

De son côté, le promu courcellois, n’a pas encore marqué et il s’est incliné deux fois sur la même marque de 0-2. Est-ce inquiétant pour les Carolos avant de se rendre à Molenbaix qui vient d’atomiser Le Rœulx? "C’est le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber,prévient Charly Vanherpe.On doit vite redescendre les pieds sur terre car c’est un tout autre match, une autre donne. Courcelles viendra certainement avec un bloc bas pour fermer le jeu. À nous de trouver la solution le plus rapidement possible pour nous faciliter la tâche. À domicile, nous devons de toute manière prendre les trois points."