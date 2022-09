Jérémy Houzé n'est pas inquiet après l'ouverture loupée: "On doit mieux gérer les temps forts"

Jérémy, revenons d’abord rapidement sur cette lourde défaite à Jette (5-1). Qu’en retenir?

L’interview de Vinny Mayélé (dans notre édition de mardi) reflète bien l’état d’esprit général. On a commis trop d’erreurs. Une sur chaque but. Même si le dernier est anecdotique car il tombe au moment où on mettait tout vers l’avant pour revenir. On doit apprendre à mieux gérer nos temps forts et ceux de l’adversaire. Mais c’est logique pour une équipe assez jeune.

Le point positif, c’est la belle réaction en début de 2e. Alors que le marquoir affichait 3-0.

On est bien revenu après la pause. À ce moment-là, on n’avait plus rien à perdre. Dans notre tête, on a commencé une nouvelle rencontre. Comme si c’était 0-0. On a réussi à marquer avant d’avoir quelques occasions de revenir. Malheureusement, on se plombe la rencontre avec nos bévues. À 5-1, tout était dit. Mais mentalement, on n’a pas lâché comme cela a été parfois le cas la saison dernière. Je pense à des rencontres comme Meux où on s’était fait corriger (6-1).

Est-on inquiet quand on commence la saison de cette façon?

Personnellement non. On en a parlé mardi avec le groupe et les coaches. C’était une petite claque mais salutaire. Elle nous prouve que rien n’est acquis. On doit se remettre au boulot et aussi être plus concentré pendant 90 minutes. Au sein de cette D2, on doit toujours être concerné à 11. Si l’un a quelques minutes de flottement, cela se paie cash de suite.

Dimanche, ce sera Tubize avant un déplacement à La Louvière. Fameux calendrier.

Je préfère prendre les matchs les uns après les autres. Je me concentre d’abord sur Tubize. On se souvient de la branlée qu’ils nous ont mise l’an passé (5-1). Cela sera dans nos têtes au moment de monter sur le terrain. On avait aussi gagné chez nous l’an passé. On s’attend à une équipe revancharde après la défaite contre Binche. Mais nous aussi, on a envie de montrer qu’on est capable d’autres choses. Malgré les changements, je sais qu’il y a de la qualité dans le groupe. À nous de le démontrer.

C’est d’autant plus vrai sur votre synthétique…

Il doit encore plus être une arme pour nous. On le connaît par cœur car on s’y entraîne toute la semaine. Il privilégie notre jeu fait de passes courtes et de relances depuis l’arrière.

À titre plus personnel, ce devait être plaisant de retrouver le onze après une saison plus difficile.

Elle a effectivement été minée par deux blessures qui m’ont tenu éloigné des terrains pendant près de trois mois. Puis, il faut reconnaître que je n’ai pas saisi ma chance quand on m’a remis dans le groupe. L’équipe tournait alors bien et c’était logique de ne pas la changer.

J’ai profité de la trêve estivale pour subir une opération car j’avais une hernie au mollet. Cela me handicapait quand je jouais. J’ai loupé quinze jours de préparation. Mais dès que j’ai pu reprendre, j’ai compensé avec un travail physique plus intensif. Je courais ou jouais au tennis en plus des entraînements. Dimanche dernier, j’ai tenu toute la rencontre en réalisant pas mal d’efforts. Cela montre que je suis prêt.

Une rencontre que vous avez jouée à un poste un peu différent.

Les coaches m’ont demandé si je voulais passer en numéro 8 par moments. J’ai accepté car c’est un poste qui peut me plaire vu mes qualités. Je peux enchaîner les courses, aller aux duels et surtout toucher beaucoup de ballons. L’objectif est d’avoir un trio homogène avec Julien (Toussaint) qui reste un peu plus bas et Quentin (Garcia Dominguez) en 10. Moi je suis entre les deux. Je peux aussi bien mener l’offensive que me retrouver devant la défense. Mais si pour les besoins de l’équipe, je dois retourner plus haut ou même descendre d’un cran, je suis prêt à le faire. Le collectif avant tout!

En dehors du terrain, en tant qu’ancien, vous aurez aussi un rôle important.

On peut compter les joueurs expérimentés sur les doigts de la main. Mais on sait que Denis Dehaene a toujours l’art de trouver de bons jeunes. À nous de les encadrer au mieux pour qu’ils progressent. On est là pour leur passer notre expérience. À apprendre à être plus malin par moments. Cela a toujours réussi par le passé donc je ne m’inquiète pas. Puis, les jeunes seront là pour courir un peu plus que nous (rires).

Le staff de la Real effectuera ses derniers choix après l’entraînement de vendredi soir. Deux doutes subsistent actuellement. " On a encore un petit espoir de récupérer Jérémy Obin pour ce week-end. On croise aussi les doigts pour que "Pato" Sangaré soit qualifié. Si les deux sont absents, on devra agir différemment", détaille Jean-Luc Delanghe.

Vu l’ampleur du score à Jette (5-1), l’entraîneur acrenois était forcément déçu. Mais il relativise également. " Tout n’était pas à jeter. On a connu de bonnes séquences. À 3-1, on touche le poteau puis la latte. Mais à d’autres moments, on a montré des erreurs indignes de la D2… On a été trop inconstant pour espérer mieux. Les 4eet 5ebuts tombent alors qu’on poussait en étant à trois derrière. Mais il y a eu des erreurs de repositionnement inacceptable. On va devoir se montrer plus concret des deux côtés du terrain".