Brian Mangunza veut un plus gros butin

Brian, quel souvenir garderez-vous de votre première prestation en championnat sous les couleurs athoises?

Un sentiment de gâchis, celui d’avoir perdu deux points qui auraient pu nous revenir.

Qu’est-ce qui a manqué?

La façon dont on a abordé la rencontre n’était sans doute pas la meilleure. On était assez loin de ce qu’on a montré tout au long du parcours en Coupe (NDLR: élimination de justesse au quatrième tour chez la N1 de Tessenderlo). À Tertre, on n’était pas dans un grand jour. On peut faire mieux et c’est ce qu’on s’est dit cette semaine à l’entraînement. Chacun sait qu’on a laissé filer des points. Le but est maintenant de se rattraper à domicile.

Une unité à l’extérieur, cela ne reste pas un mauvais résultat en soi malgré tout…

Non, c’est vrai, dans l’absolu, ce n’est pas un mauvais début. C’est toujours ça de pris, comme on dit! Mais ça n’empêche pas les regrets car il y avait la place de faire mieux. Et faire mieux, c’est ce qu’on doit faire à la maison! À chaque fois, devant notre public, on doit jouer pour la victoire, peu importe l’adversaire.

Onhaye, vous connaissez?

C’est une équipe que j’ai rencontrée l’an dernier (NDLR: en série B de la D3) avec Jodoigne. C’est une bonne équipe, très solide. Elle n’est pas facile à contrer. Et ce n’est pas une surprise si elle a démarré par un succès (NDLR: 3-1 contre Saint-Symphorien).

On a compris que dimanche, la prestation collective devra être meilleure qu’une semaine plus tôt… Qu’en est-il de votre prestation individuelle?

Je ne la dissocie pas du collectif. Il n’y a pas eu de victoire, je ne peux être satisfait de mon match. De toute manière, ma prestation n’a pas été suffisante. Si j’avais été bon, on aurait gagné à Tertre.

Mais vous avez marqué…

Oui mais c’était un penalty!

Ça compte dans les stats!

Je suis d’accord. Je ne boude pas mon plaisir mais marquer de plein jeu, c’est plus grisant pour un attaquant.

Vous aviez déjà pris vos responsabilités sur penalty en Coupe. Êtes-vous le tireur attitré?

Non car il n’y a pas de tireur désigné pour cela. C’est celui qui le sent bien qui y va.

Vous semblez bien le sentir à chaque fois, non?

C’est un exercice que j’aime assez bien (rires). Je suis toujours prêt à y aller sans souci. Car, quand c’est au fond, ça multiplie la confiance!

Parlez-nous de votre intégration au sein du groupe…

Elle est parfaite. Dès le départ, on m’a mis à l’aise. Je remercie mes équipiers pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je me retrouve dans une vraie bande de potes! C’est très différent de ce que j’ai pu vivre.

À ce point, vraiment?

Je ne sais pas comment l’expliquer mais ici, je me suis tout de suite bien senti dans ma peau de footballeur et de compagnon de vestiaire. L’an passé, j’étais aussi bien à Jodoigne mais il manquait ce petit supplément de plénitude que je trouve à Ath.

De quoi vous stabiliser au Pays Vert pour plusieurs saisons?

On ne peut jamais prédire le futur. Mais j’ai envie de devenir un joueur important du club. Après avoir fréquenté en jeunes le centre de formation d’Amiens, être arrivé en Belgique à 20 ans, avoir joué à l’Olympic, La Louvière et Wavre, puis à Jodoigne, j’ai une belle occasion de faire mon trou dans un club qui me fait confiance, rien que par le discours qu’il a pu me tenir.

Un club qui a effectué un dernier transfert cette semaine: l’attaquant Zakarya El Araichi!

Je n’ai pas prêté attention plus que ça à cette dernière arrivée. Cela ne veut pas dire que j’ai mal fait mon boulot jusqu’ici. C’est de la concurrence en plus. C’est ce qui fait progresser chaque joueur! Puis, ça prouve aussi que le club a de l’ambition. Si ce dernier a jugé bon de se renforcer, il n’y a pas de souci, je l’accepte volontiers. Le profil du nouveau sera aussi peut-être complémentaire avec le mien.

Définissez-nous votre style…

J’aime jouer avec mon physique mais aussi miser sur ma vitesse. Je sais alterner décrochage et profondeur. Balle au pied, je me débrouille aussi.

Sur le terrain, on l’a vu en préparation, ça marche bien avec les Hospied et Vandeville…

Quentin joue dans mon dos, tourne autour de moi. Il sait marquer et délivrer les bonnes passes. C’est un régal de jouer avec lui. Même remarque pour Jason dont les débordements et centres sont du pur bonheur pour un attaquant. Si les connexions sont bonnes, on peut toutefois encore les améliorer pour être plus efficaces et décisifs.