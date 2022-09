On assiste à l’émergence des équipes «bis»

Un point là-bas serait déjà une belle affaire?"En P4, je pense qu’il faut jouer tous les matchs pour gagner. Comme il n’y a pas la menace d’une descente, je crois qu’on peut toujours viser les trois points. Évidemment, il faut toujours voir le contexte du match. En tous les cas, dimanche, on ira là-bas pour la victoire", conclut le coach anvinois.

Objectif jeunesse à Meslin B

En signant à Meslin B, Arnaud Liétard s’est engagé dans un beau projet sportif au sein d’un club en reconstruction après la descente en P3 de son équipe fanion. Un projet qui mettra en scène les jeunes du club qui vont pouvoir s’aguerrir en sa compagnie."Une semaine après mon départ de Houtaing, j’ai été contacté par le CQ de Meslin pour reprendre l’équipe B. Après avoir été rassuré sur le projet sportif mis en place, j’ai accepté de travailler avec eux pour lancer les U19 en P4 afin de poursuivre la post-formation. Travailler avec les jeunes, ça me plaît, j’espère qu’on réalisera une belle saison avec ce groupe."

Avec trois points, Meslin B est bien lancé mais le coach espère en rajouter trois de plus au compteur face à Ghlin A:"Trois points, c’est bien mais c’est certain qu’avec six, ce serait idéal. Maintenant, on prend match par match car on ne connaît pas vraiment les autres équipes de cette P4C et en plus, les joueurs doivent encore s’habituer au système de jeu mis en place. On ne se fixe pas vraiment d’objectif pour l’instant, on va attendre quelques matches pour voir où on pourra se situer. En tout cas, le groupe est très jeune et ne manque pas de potentiel. Je suis content d’avoir pu rebondir aussi vite, avec mon brevet B en poche."

Enfin, la P4A ne manquera pas d’intérêt ce week-end avec des duels intéressants comme Rumes-Molenbaix B, Templeuve B-Risquons-Tout A ou encore Estaimbourg B qui reçoit Leuze-Lignette A, une équipe qui voudra absolument ouvrir son compteur.