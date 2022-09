Match piège pour les Athoises, à Herseaux

Derrière le trio, on retrouve Morlanwelz et Mouscron qui ont partagé 2-2 samedi dernier. Et l’équipe qui peut avoir le plus de regrets de devoir se contenter d’un point est certainement le Stade hurlu tant il a eu des occasions, surtout en première période. À la pause, le score était vierge. Emma De Taeye se chargeait de faire 0-1 à la reprise mais Morlanwelz égalisait. La même Emma croyait donner la victoire à ses équipières en signant le 1-2 mais sur une petite erreur adverse, les visitées sauvaient un point dans les arrêts de jeu. Il va sans dire que Mouscron voudra effacer cette première déception ce vendredi soir (20h) à domicile face à Gosselies.

Tous deux au repos pour l’ouverture du championnat car bye ou en raison d’un duel reporté, Herseaux et le Pays Vert lancent leur saison ce samedi en s’affrontant. Le promu herseautois reçoit à 15h le favori athois pour un superbe derby en perspective. L’un veut se sauver et l’autre monter!"Dans un premier temps, le but est juste de sauver notre peau le plus vite possible,confirme Cédric Lacroix, coach de la RUSH.On découvre la P1, on doit grandir, évoluer, progresser. On a un peu étoffé le groupe pour que ça puisse se passer du mieux que l’on peut. On a aussi agrandi le staff pour encore mieux travailler ensemble."

Au Pays Vert, l’enthousiasme est de rigueur mais le statut de favori devra être assumé."On n’ignore pas que l’on sera attendu partout, avoue le président Philippe Dubois. Charleroi nous a privés du titre la saison passée. Le Sporting parti en N2, on nous pointe comme l’équipe à battre désormais: logique! Mais on a les épaules pour assumer ce rôle-là. On a par exemple vu en Coupe du Hainaut, qu’on a remporté l’an passé face à Charleroi justement, que l’on savait supporter la pression. Le club compte sur ses filles pour réaliser de bonnes choses."