Les Meslinois doivent monter en puissance

Dimanche, c’est un autre adversaire de taille qui attend les anciens pensionnaires de P2. Ils se déplaceront à Hyon, la bonne surprise de ce début de championnat après avoir notamment pris les trois points sur le terrain de Genly-Quévy, le gros favori de la série. "Ce sera une découverte car nous ne connaissons pas vraiment cette équipe. On va donc se concentrer sur le jeu et sur notre propre effectif qui est actuellement diminué par quelques blessures. Il est d’ailleurs temps que la sorcière ne s’acharne plus sur mon effectif, sinon les choses pourraient se compliquer en attendant que des garçons sortent de l’infirmerie d’ici fin septembre."

Ellezelles ne s’emballe pas

En série A, six équipes comptent toujours le maximum de points et deux d’entre elles se rencontrent dimanche pour ce qui constituera un sommet entre le Pays Vert B et Ellezelles. Pour la formation des collines, il s’agit aussi du plus court déplacement de la saison. Si le contexte est donc particulier, l’entraîneur Yves Moreau refuse de s’emballer:"On n’est pas forcément au top car beaucoup d’équipes ont bien commencé ce championnat, et malgré nos deux succès, on retient aussi que nous n’avons pas toujours survolé les rencontres. Escanaffles et Havinnes ont réussi à nous mettre par moments en difficulté et je sais que mon groupe est encore en construction. Certes, nous sommes dans une bonne dynamique, les résultats sont positifs et la cohésion est excellente mais tout est toujours très perfectible. On verra donc dans quelques semaines où nous en sommes vraiment."

D’autant qu’Ellezelles entame un fameux mois de septembre qui commence dès dimanche par un déplacement très périlleux:"On a du mal à préparer cette rencontre car on ne sait pas quel visage les Athois présenteront en fonction du nombre de renforts disponibles de leur équipe de nationale. La suite du programme ne sera pas moins compliquée car on enchaîne par des rencontres face à Esplechin et à la Squadra Mouscron."