Le Moen de Greg n’a pas peur de la P1

Le coach avance également la belle prestation des jeunes qui sont venus pallier les absences. Il souhaite garder quelques éléments dans le groupe fanion:"On est sortis en tête des poules de la Coupe des Flandres et cela fait longtemps que ce n’était plus arrivé. C’est grâce à nos gamins, dont certains nous ont offert de belles surprises. Il y a des joueurs qui sont bien occupés comme Yasin Azrour, Louis Samijn qui est arrivé de Mouscron, Marvyn Steuve. Ce sont de petits gamins qui ont donné satisfaction. On a par exemple appelé Louis pour jouer notre premier match en coupe, il a montré des belles choses et donc je vais le garder dans le groupe. On a également des bons retours, comme Sean Pardo, qui n’a pas joué pendant une année."

«Une équipe homogène»

Malgré la montée, Moen n’a pas transféré ou très peu. Le groupe ayant assuré la promotion étant bien en place, Vandenbulcke a donc favorisé la continuité mais annonce deux arrivées:"J’ai une équipe homogène, c’est pratiquement la même équipe que la saison dernière. On n’a pas recruté énormément, Robin Ameye est de retour au club, Geoffrey Merchiers est arrivé et cela apporte de l’expérience mais aussi du physique dans l’équipe. Ajoutez à cela Julien Vanderzippe qui a décidé de continuer et vous avez le Moen cru 2022-2023. Je suis plutôt confiant. La série ne me fait pas spécialement peur et l’objectif de début de saison sera dix victoires le plus rapidement possible! Aller chercher les 30 points serait déjà magnifique car il ne faut pas oublier qu’on a un budget de P3. On ne donnait pas cher de notre peau en P2 la première année et finalement, on est en P1! Mais depuis quelques années, on travaille bien et cela paie. Il ne faut pas avoir peur de la P1, il faudra jouer tous les matches avec nos qualités. Techniquement, on est pas mal. Dans l’impact physique par contre, il faudra travailler un peu plus et on doit encore progresser tactiquement."

Les attentes du coach sont fort simples: bien démarrer et prendre des points le plus rapidement possible!"On doit bien démarrer dès début septembre, c’est une chose importante. Après, on envisagera match par match pour obtenir ces dix victoires vite et pour jouer libérés. Avec 30 points, tu n’es déjà pas mal, mais après, il faut essayer de grappiller des matchs nuls à gauche et à droite. Je pense qu’on se situera entre 30 et 40 points, aux alentours de la 10e place."