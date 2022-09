Le CNT a quitté l’Orient

Si les « clubs aquatiques » de Mouscron ont pu retrouver une certaine sérénité depuis cet été grâce à la réouverture de leur piscine après une demi-année de travaux, ceux du Cercle Natation Tournai sont, depuis le début de cette semaine, à leur tour confrontés à la fermeture de leur principal bassin. La piscine de l’Orient a en effet officiellement fermé ses portes et ne les rouvrira qu’au mieux dans dix-huit mois. Les différentes sections utilisant la structure tournaisienne ont ainsi vu leurs heures d’occupation être recasées tant bien que mal ailleurs. La piscine de Kain est, dans cette optique, une véritable aubaine. Pas totalement suffisante toutefois, ce qui pousse, par exemple, la section de water-polo à se tourner vers l’extérieur. « On s’entraînera à Kain selon les disponibilités mais aussi certainement dans le nord de la France et à La Louvière, là où on jouera nos matches de championnat, explique Sam Gomez, le coach de l’équipe fanion du CNT. On sait qu’on entre dans une période très compliquée car elle sera longue, durant plus d’une saison complète, s’étalant même sur deux. Il faudra s’accrocher, pas le choix de toute façon, et veiller au bien-être de nos affiliés pour éviter de les perdre. » L.D.