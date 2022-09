La piste du Heysel, souvenir indélébile pour Camille Laus

La Belgian Cheetah était arrivée en tête, signant le chrono de 52.34! Elle avait devancé d’un rien les Bataves Saalberg et Bouma alors que sa compatriote Paulien Couckuyt avait échoué de peu au pied du podium… Un souvenir mémorable pour Camille Laus!

Ce vendredi, elle sera de retour sur la piste d’un meeting qu’elle qualifie de"si spécial"mais la donne sera différente puisqu’il y aura deux 400 féminins cette année. Il y aura, sur le coup de 20h50, le départ du tour de piste entrant en ligne de compte de la Diamond League avec ce qui se fait de mieux: les Jamaïcaines McLeod et McPherson, la Néerlandaise Klaver, la Kenyane Moraa et la Barbadienne Williams. Une bonne heure plus tôt, se sera couru le 400 qualifié de "B" au départ duquel on aura Camille Laus aux côtés des autres Belges, Hespel, Ponette, Couckuyt et Vervaet. Et il y aura la Française Brossier, la Néerlandaise Saalberg et la Jamaïcaine Clayton.

Une jolie concurrence pour la Tournaisienne de 29 ans dont la saison touche à sa fin avec le Van Damme. C’est logiquement fatiguée qu’elle se présentera sur la piste du Heysel."Aussi bien physiquement que mentalement,admet-elle.L’enchaînement de deux championnats internationaux, Mondiaux et Euro, a entraîné beaucoup de stress et de pression. Il y a clairement beaucoup de fatigue accumulée. Mais je me dis que la saison se termine bientôt. Avec, en outre, un bilan positif. Je crois que j’ai signé ma meilleure saison. Je suis redescendu plusieurs fois sous les 52 secondes, chose que je n’avais plus réalisée depuis 2018. J’ai atteint mon objectif en individuel en atteignant les demi-finales de l’Euro à Munich. En relais, on fait une finale aux Mondiaux et une quatrième place aux championnats d’Europe. Sur le coup, la déception de rater une médaille a été grande, surtout pour moi, car je me suis élancée en tête pour le dernier tour avant de me faire dépasser par trois concurrentes. Avec le recul, il faut juste admettre que je suis tombée sur plus fort que moi ce jour-là, que j’ai sorti, vu le chrono, ma plus belle prestation en relais. Sur le coup, j’ai été touchée mais cela me servira de motivation pour la suite pour ne plus revivre un tel moment. J’ai encore des choses à travailler et une marge de progression qui peut m’amener à un petit 51 secondes, voire un gros 50."