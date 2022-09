Estu Tournai: moins fébrile, plus déterminé

Romain, un championnat qui commence dès le 3 septembre, c’est tôt mais l’Estu est-il prêt?

On le saura définitivement samedi mais je crois que c’est pareil pour toutes les équipes: il y a encore des ajustements à faire. On connaissait le calendrier depuis un bon moment. On sait adapter en reprenant dès la fin juillet pour disposer de six belles semaines de préparation tout en jonglant toujours avec les congés et les vacances des joueurs.

Quel bilan tirez-vous de la préparation de votre équipe?

Elle s’est bien passée. Au début, on a bien travaillé le physique. Il fallait que chacun ait du coffre, de la caisse. Puis, on a bien bossé avec le ballon. On a enchaîné avec des amicaux qui ont permis d’évaluer les joueurs, les faire évoluer, les amener à progresser ensemble en mettant en relation les anciens et les nouveaux.

Sur quel constat établi la saison passée s’est effectué le recrutement de l’intersaison?

Sur le fait que l’on manquait d’expérience, d’abord! Sur le fait, ensuite, qu’on manquait aussi de solutions à certains moments de la saison ou des matches! D’où le retour dans les buts d’un Fred Mespouille qui était entré dans le staff comme coach des gardiens, mais qui a été amené à dépanner en fin de saison dernière, tout en montrant d’excellentes choses. Il repasse du coup au sein du groupe des joueurs, tout comme Valentin Dassonville qui reprend du service, tout en gardant son poste de préparateur physique, pour amener sa science du handball. Ce duo aura un temps de jeu important car je compte sur eux. Comme Tom Bonnet, notre recrue de Waterloo, qui a fini meilleur buteur de la série D1 LFH. C’est un joueur qui a su taper dans l’œil de Jérémy Deltombe, le coach de notre seconde formation qui a eu l’occasion de l’affronter en championnat. Il était aussi sollicité par Kraainem qui est un promu en N1 cette saison. Le fait de pouvoir l’attirer est une vraie satisfaction. On est content de son intégration! Des éléments sont aussi arrivés, ce qui amène de la quantité à l’entraînement, chose importante pour mieux bosser. Je parle de quantité, mais il y a aussi de la qualité. Chacun devra toutefois trouver sa place et une sélection se fera naturellement selon les prestations lors des entraînements et aux matches.

Tom Bonnet, est-ce la solution pour remplacer Mathéo Devos parti à Izegem?

C’est une des possibilités. Je ne me formalise pas du cas Mathéo qui a posé un choix en partant pour un club qui, ceci dit, évolue au même niveau que nous. Sur la base arrière, Tom, Valentin et d’autres sont là pour combler le départ toujours regrettable d’un jeune qui a été formé au club pour un club concurrent.

Cette saison, il y a un risque de descente contrairement à l’an passé; est-ce que, dans la tête des joueurs, ça cogite plus?

Ils en ont conscients mais ça ne change pas grand-chose, car je leur demande juste de s’investir à fond. Je suis dans le même discours qu’il y a un an, descente ou pas! Les gars font les efforts nécessaires, ils savent ce qu’ils doivent faire. Ce sont de grands garçons qui ont conscience de l’enjeu.

Et en termes d’objectif, de quoi parle-t-on cette saison à l’Estu?

Je vais vous donner une réponse de Normand: c’est difficile à dire car ça dépendra beaucoup des adversaires, de leur véritable recrutement, de leurs ambitions! Cette année, il est difficile d’évaluer, avant le début du championnat, la valeur de nos opposants. Il y a des matches amicaux qui se sont joués mais parfois en catimini. Peu d’infos filtrent!

Mais dans l’idéal, à quelle place Tournai doit-il se retrouver?

Au terme de l’aller-retour de la phase classique, la sixième place (NDLR: la dernière qualificative pour les play-off) serait un excellent résultat… Si elle n’est pas accessible, ce sera les play-down qu’il faudra aborder le plus haut possible, en laissant idéalement trois équipes derrière nous!

On se trompe peut-être, mais on vous sent moins dans le doute que la saison passée?

On a tous un an de plus, une saison de plus. Et puis, je sens que le groupe évolue bien, est à l’écoute, se complète bien, a de l’envie et veut mieux faire que l’an dernier en montrant un visage plus attrayant. On se dit qu’on est sur la bonne voie, que même l’incertitude régnant autour de la participation au match de samedi de Merlin Rosier (NDLR: touché aux ischios) n’est plus véritablement une tuile insurmontable. Il reste un atout maître dans notre jeu vu ses énormes qualités mais on sait qu’on a des joueurs capables de prendre le relais. On ne veut plus d’une «Merlin dépendance» qui freine à la fois l’équipe et le joueur. C’est aussi dans cet aspect-là qu’on a grandi!