Vieux-Leuze jouera crânement sa chance!

Au bout d’un championnat de Promotion serré et plein de rebondissements, ce sont les joueurs de Vieux-Leuze qui ont décroché le dernier ticket pour le tour final. " Les joueurs et le comité sont ravis, naturellement, débute Vincent Boite.Mais honnêtement, on ne s’attendait pas à devoir jouer la dernière lutte de la saison contre une équipe de Tourpes aussi déforcée. Jouer dans de telles conditions n’avait rien de gai. Ni pour nous, ni pour nos hôtes." Grâce à leur large victoire 1-13, les récents vainqueurs de la Coupe auront donc la chance de jouer au moins deux luttes supplémentaires. " Nous irons à Villers ce samedi. Si je connais quelques dirigeants, leur équipe nous est totalement inconnue. Mais nous savons que nos hôtes joueront le couteau entre les dents car, en tant que Namurois, ils veulent rester en Nationale 3 et ainsi pouvoir participer à la Balle du Gouverneur. En ce qui nous concerne, nous sommes doublement ravis puisque le retour se jouera le 11 septembre prochain, week-end de Ducasse! Espérons que la météo soit favorable afin que le public réponde présent." Ambitieux, les Leuzois ne comptent pas jouer ce quart de finale "pour du beurre". " Les joueurs ont prévu un entraînement cette semaine, cela prouve leur motivation, poursuit le dirigeant.En tous cas, la position du comité est claire: nous laissons les joueurs décider. Nous ne leur demanderons pas de laisser filer une éventuelle qualif." Même si une montée en Nationale 3 devait être sur la table? " En effet. Nous assumerons. Le noyau est resté identique et sera même renforcé par la venue d’Andy Decarpenterie. En provenance d’Ellignies, ce frappeur, capable d’évoluer au petit comme au grand-milieu, sera un renfort indéniable." Mais avant de penser à une quelconque finale, les joueurs de Vieux-Leuze signeraient à deux mains pour jouer la demi-finale contre Ladeuze. " Ce sont des copains et nos rencontres sont toujours spectaculaires. Ce serait donc l’idéal de pouvoir les affronter à nouveau."