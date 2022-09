Tournai signe à deux mains pour une saison similaire en N3

Combler le trou entre les jeunes et les seniors

Pour ce nouvel exercice, le groupe tournaisien varie finalement assez peu. Si on excepte l’arrêt de quelques anciens qui préfèrent rejoindre la nouvelle équipe vétérans (+ de 35 ans) créée conjointement avec Frasnes. " On n’accueille pas spécialement de nouvelles têtes. Par contre, on voit certains jeunes revenir après qu’ils aient fini leurs études. C’est quelque chose que l’on observe depuis quelques années. On est pas mal au niveau de l’école des jeunes. Puis on connaît toujours un trou. On doit y travailler afin de le combler. C’est pourquoi on enchaîne les événements pour faire parler du club et rappeler qu’il y a du rugby dans la cité des Cinq Clochers. Par exemple, durant l’été, on a donné des initiations dans les plaines communales. On espère ainsi créer des vocations, former nos jeunes et surtout les conserver".

Un mois d’essai gratuit pour les nouveaux

Toutefois, le mercato du TRC n’est pas terminé. Tournai étant une ville étudiante, il n’est pas rare de voir certains rugbymen taper à la porte du club. " S’il y a quelques opportunités, on ne se privera pas. Mais ce n’est pas dans la politique du club d’aller chercher des transferts à gauche, à droite dans les autres effectifs. On préfère voir des gens nous rejoindre et les former". En ce sens, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux afin de proposer à toutes personnes intéressées par le rugby, aussi bien hommes que femmes, de rejoindre le groupe pour un test. Les entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi de 20h à 21h30 au stade Jules Hossey. Une expérience n’est pas spécialement requise. Il y aura toujours une place soit dans l’équipe première de N3, soit pour la réserve qui joue juste avant le dimanche. " On est toujours à la recherche de nouveaux. Même si depuis deux grosses semaines, on commence à ravoir pas mal de monde. À chaque séance, on est une trentaine d’éléments. Cela permet de travailler correctement afin de préparer au mieux la nouvelle saison. On a déjà prévu deux amicaux (NDLR: le premier a eu lieu contre Audenarde vendredi dernier. Défaite 3-19). On va rencontrer de gros adversaires pour être mis tout de suite dans le dur et pour donner le goût de l’effort. On sera prêts pour notre grand départ".

Un championnat à neuf?

Un départ logiquement prévu le 18 septembre mais qui risque bien d’être reporté de quelques jours. " Nous devions débuter face à Arendonk. Mais les Flandriens ont décidé de scratcher leur équipe et de repartir à l’échelon régional… Le problème reste que, depuis la crise du Covid, les candidats pour monter en N3 ne sont pas légion. On ne sait donc toujours pas si on aura une division à neuf ou à dix…"

Quoi qu’il en soit la Nationale 3, où l’on retrouve Anvers, Schilde, Pajot, Malines, le Kibubu, le Celtic, Bruges et Soignies, promet d’être des plus serrés. Le montant du Kibubu, pour ne citer que lui, a réalisé un très gros mercato. Voilà qui promet!