Les raisons sont multiples et aucune ne prend le pas sur une autre. Tout d’abord, j’aimerais me consacrer un peu plus à mon rôle de membre de l’organe d’administration de l’AFT. L’organisation de tournois régionaux fait que je dois souvent décliner diverses missions de représentation qui me botteraient pourtant beaucoup, comme des invitations à des rencontres internationales. Ensuite, j’ai besoin de me dégager du temps pour mes activités professionnelles. Prof de langues, je vais bientôt donner des heures de cours dans le supérieur, et je dois m’y préparer. De plus, mes parents partent bientôt en retraite et mon frère Charles et moi allons reprendre la gestion de leur société. Enfin, ce qui a définitivement pesé dans mon choix, c’est l’aspect vie privée. Sur le plan familial, j’ai loupé beaucoup de choses. Des anniversaires, des mariages… Ça me mine et j’ai manqué à mes proches. Et puis, très égoïstement, je ne suis pas contre l’idée d’arriver dans un club juste pour jouer et boire un verre!

Pouvez-vous nous raconter les grandes étapes de votre parcours de «JA»?

C’est Annie Renard qui m’a mis le pied à l’étrier quand j’avais tout juste 20 ans. Je jouais à Bon-Secours à l’époque et Annie avait besoin d’un petit coup de main sur les tournois du club. J’ai alors passé mon diplôme d’arbitre et de juge-arbitre régional. Ensuite, j’ai pris du galon au sein des différents clubs où j’ai été affiliée. Au RTC Tournaisien, j’organisais conjointement avec François Laho les différentes compétitions, avant de gérer les tournois de A à Z au Vautour. Toujours affiliée à Vaulx, je gère aussi les tournois de Kain depuis quelques saisons, à la demande du comité du KTC.

Ça en fait, des tournois, quand on compile tout ça! Avez-vous déjà fait le compte?

Non, mais il est assez facile à faire. Au rythme de trois tournois annuels à Vaulx, trois à Kain jusqu’en 2021, pour deux désormais, plus les autres par le passé, je dois tourner aux alentours de la quarantaine de tournois.

Soit plusieurs milliers de matchs!

Et le reste! Ces compétitions constituent des «gros» tournois à l’échelle régionale. Ils recensent tous plusieurs centaines de joueurs. Et encore, le tennis ne marche plus comme il y a 10, 15 ans. Je pense donc que si on compile tout ça, on dépasse allégrement la barre des 10000 parties.

Sur ces 10000 rencontres, vous devez avoir amassé pas mal de souvenirs. Une anecdote qui vous revient tout particulièrement?

Oh que oui. Le souvenir le plus marquant reste le tournoi du Vautour en août 2020. Tout s’était merveilleusement bien passé jusqu’au dimanche des finales. Le temps était radieux et Jean-François Mathé, qui s’occupait du tournoi de padel, et moi-même, lancions les matches depuis la terrasse quand un orage est arrivé. Un énorme orage. Le temps de rentrer les ordinateurs, tous les joueurs s’étaient précipités dans la buvette. J’essayais tant bien que mal d’envoyer les matches en salle quand… une partie du plafond du club-house s’est effondrée tout près de moi. Je ne vous dis pas ma tête. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés et j’ai pu compter sur la solidarité de tous les clubs voisins pour mener ce tournoi à son terme. J’en rigole maintenant, mais sur le coup, c’était autre chose.

Il nous revient une autre anecdote, mais en votre qualité de joueuse… Avec un oiseau, ça ne vous dit rien?

Oh non, vous n’allez pas me faire parler du pigeon, quand même (rires). Bon, allez… C’était en finale d’interclubs, à l’échauffement. Je tape un coup droit et je vois la balle s’arrêter net, dans une nuée de plumes. Me rapprochant du filet, je constate que je viens de tuer un pauvre pigeon… Quelles sont les chances que ça arrive, franchement? Heureusement que ma capitaine, Fanny Standaert, a pris les choses en mains pour évacuer la pauvre bête, parce que c’était au-dessus de mes forces. Je pense que cette anecdote me poursuivra toute ma vie.

D’autres souvenirs qui vous reviennent?

Il y en a des tas, évidemment! Les meilleurs resteront d’avoir observé d’excellents jeunes joueurs. Ces petits qui pourraient tenir dans leur sac et qui jouent super bien, ça m’a toujours subjuguée. Mais ce dont je suis sans doute la plus fière, c’est d’avoir mis sur pied un tournoi de Messieurs et Dames 1 «3 étoiles» en juin dernier à Vaulx. Les retours des joueurs ont été excellents. Et quand vous voyez que vous contentez des gars et des filles qui ont goûté au circuit international, vous vous dites que le job a été fait. Ce tournoi m’a en quelque sorte permis de boucler la boucle. Je pars avec le sentiment du travail accompli, n’ayant jamais «scratché» personne hors blessure ou de la propre décision d’un joueur. Pourtant, ce n’est pas toujours facile. Les mentalités de certains, une minorité, je le précise, ont changé. Je crois que la seule excuse qu’on ne m’ait pas sortie pour contester un horaire, c’est un cours d’aquaponey…

On ne vous verra plus jamais à la table d’arbitrage, c’est sûr?

Oh, il ne faut jamais dire «jamais». Qui sait, dans cinq, dix ans? Mais pour l’instant, je laisse ma place à d’autres sur les tournois régionaux. Mais mes fonctions à l’AFT font que j’officierai peut-être encore par-ci, par-là, comme au Ath Open, qui propose une expérience humaine comme aucun autre tournoi. Enfin, que ceux qui ont participé à mes tournois se rassurent, ou pas d’ailleurs: on me verra encore dans les clubs du coin, c’est promis.