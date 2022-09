Qui pourra barrer la route à Leuze en P2B?

On aurait bien cité Péruwelz B parmi les outsiders, mais Leuze n’en a déjà fait qu’une bouchée en Coupe du Hainaut. On suivra dès lors de près Templeuve, qui a relancé une équipe B avec Fred Demartelaere à sa tête et des Penay, Manche, Tambour ou Bossaert sur le terrain. Ce sera plus compliqué pour Silly ou Tournai, que l’on se réjouit néanmoins de revoir, sous Gaetan Bauts, alors qu’on ne sait pas grand-chose de Quiévrain, également de retour sur le devant de la scène. Enfin, des formations comme Blaton, l’ASTEK ou la JS Dottignies rivaliseront avec Blaregnies, Quaregnon B ou Colfontaine B pour jouer les trouble-fête.