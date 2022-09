Les Frasnois reviennent aux affaires en N3

Le hall sportif de Frasnes va à nouveau vibrer au rythme du petit ballon rond cette saison, avec le retour du futsal. Une renaissance attendue pour Karim Dekeyser, le président. " On est impatient de reprendre après une année d’arrêt. On a récupéré notre staff avec Gaby Ouanane. Il n’y aura aucune pression particulière sur l’équipe car on veut juste reprendre du plaisir. Cette pause d’une année, c’était plutôt un mal pour un bien car ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases, même si c’est en N3." Frasnes alignera une équipe compétitive qui doit encore affiner ses automatismes. Avec un coach comme Gaby, qui a déjà tout connu dans sa carrière, nul doute que les Olympiens retrouveront vite le niveau: " À la base, j’étais encore à Fun Anderlecht mais comme ils ont fusionné avec Gooik pour devenir une équipe satellite du RSCA, je me suis libéré de mon poste pour revenir à Frasnes. On m’a laissé carte blanche pour bâtir une équipe mais on a surtout voulu reprendre des joueurs de la région. On a ainsi récupéré quelques anciens auxquels se sont ajoutés quelques renforts pour construire l’équipe. Je dispose ainsi de 12 joueurs pour démarrer la saison. L’objectif est d’être compétitif au plus vite pour jouer le maintien dans un premier temps. La série ne sera pas facile car il y a pas mal d’équipes bruxelloises et je sais par expérience qu’il est toujours compliqué d’aller jouer chez eux." On compte en effet neuf formations en provenance de la capitale. Pour les points forts, Gaby pointe l’ambiance qui règne dans le club. " Mes joueurs sont des battants qui sont à l’écoute. Le club repart sur de bonnes bases, il y a moyen de faire du bon boulot." Et pour les faiblesses: " Le manque d’expérience. Pas mal de joueurs viennent du foot en plaine. Tactiquement, il y a donc encore du boulot pour être au point."