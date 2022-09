Brunehaut débute une nouvelle ère

On s’attend donc à une petite période d’adaptation en ce début de saison. " On a récemment testé encore quelques joueurs qui pourraient rejoindre l’effectif. Actuellement, même si j’ai quelques blessés, je dispose d’un noyau de 12 joueurs et 3 gardiens: c’est déjà pas mal pour tenir la distance. L’objectif est de bien débuter la saison et d’ici quelques matchs, on verra ce qu’on peut viser après avoir découvert les autres équipes de la série."

Dans les cages de Brunehaut, on retrouve avec plaisir David Morant, la légende du futsal régional. À 44 ans, l’ancien gardien de l’équipe nationale belge est toujours prêt à défendre ses filets avec la motivation qu’on lui connaît. " Tant qu’il est le meilleur, il joue. Avec toute son expérience, il sait très bien ce que j’attends de lui." Sans doute de prendre le moins de buts possible.

Pour les points forts de l’équipe: " Les jeunes et leur vivacité." Et pour les moins: " L’équipe manque d’expérience de manière générale. La Nationale 3, c’est déjà un bon niveau pour mes joueurs qui doivent encore progresser, notamment tactiquement."