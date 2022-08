Sur la plus longue distance, Jérôme Thémont a bouclé la distance en 38.24, précédant Nathan Claus, 38.37, Jonathan Trifin, 39.41, Gauthier Gossieaux, 39.56, Valentin Hajdu, 41.49. Sont encore rentrés dans le top 10: Arnaud Dumoulin, 42.49; Baptiste Brismée, 43.20; Sébastien Thielemans, 43.21; Jordy Moulin, 43.33, et Gérémy Bourgois, 44.00. On retrouve aussi dans ce classement, trois ex-athlètes de la Rusta: Philippe Baudar, rien d’étonnant puisqu’il pratiquait le demi-fond! Mais aussi Corentin Campener, le multiple champion de Belgique à la longueur avec un record perso à 7,98 m. Et 16 secondes plus tard Sébastien Campener qui détient un record à la hauteur de 2,10 m.

Sur la même distance, Noémie Amorison est rentrée la première dame, après 48’12 d’effort. Le top 10 féminin est encore composé de: Alexandrine Desmet, 48.34, 3. Jessica Masse, 49.09, 4. Pascale Delem, 52.32, 5. Lio Godfrin, 54.07, 6. Katty Bernard, 11.52, 7. Chantal Bruneau, 55.33, 8. Elisabeth Duhaut, 55.45, 9. Aurélie Delille, 55.51, 10. Amélie Deman, 56.23.

Maxence Lignier a été le plus rapide sur les 6 km qu’il a bouclés en 22’42. Précédant au sprint Baptiste Kestelyn, rentré une seconde plus tard. Corentin Marion est troisième en 24.37. Suivent: Rémy Cuvelier, en 24.49, et Frank Spreuwers, 28.26. Chez les dames, c’est Martine Depelchin qui s’est imposée en 31.51. Verbustinge est rentrée après 33’24 d’efforts. Suivie par Illiana Hias, 35.33; Marion Segard, 35.51 et Aurélie Salomé, 35.58.