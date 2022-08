P4B: Deux mains pour sauver Taintignies

Du côté des frustrés, Frédéric De Vuyst ne cachait pas sa consternation, non pas sur le succès local qu’il trouvait plutôt logique mais plutôt sur les circonstances: " J’émets un doute sur les deux penaltys accordés à Taintignies suite à deux fautes de main, surtout la deuxième qui leur permet de gagner alors qu’on tenait bien le nul. Je ne me plains pas souvent mais là, c’était un peu fort de perdre de la sorte. Maintenant, je tiens à préciser que Taintignies méritait sa victoire vu le nombre d’occasions et surtout, je tiens à souligner le fair-play de l’entraîneur adverse qui a toujours été correct. Sans lui, le match aurait pu mal se finir".

Rongy B s’incline de justesse

Deuxième défaite en autant de rencontres pour les Rongyciens. Après Wiers B, c’est Thumaide B qui a réussi à empocher la totalité de l’enjeu sur un score arsenal. Après ce pétard mouillé de début de saison, le coach Donovan Delcourt espère se reprendre au plus vite car son équipe ne manque pourtant pas de talents: " On a sans doute raté le coche en première mi-temps car ensuite, Thumaide a pris le dessus dans le jeu. Au fur et à mesure que le match avançait, on sentait que l’envie n’y était plus. C’est dommage car avec un but de retard seulement, tout restait possible. Notre souci, c’est qu’on manque encore de solidarité sur le terrain, à l’image de notre deuxième mi-temps. Pourtant, la préparation a été plutôt bonne pour nous avec l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux. Si on parvient à créer un bon groupe solidaire, je crois qu’on peut viser la colonne de gauche mais pour cela, il faut le vouloir."

Enfin, clôturons cette rubrique par les joueurs de Risquons-Tout B qui affolent les compteurs depuis le début de saison. Après les neuf buts infligés à Leuze B lors de la journée inaugurale, les hommes du duo Hajdou-Glorieux ont récidivé en plantant cinq nouvelles roses à Béclers B, portant ainsi leur compteur à 14 buts. Dimanche, les choses sérieuses commenceront pour eux avec la venue d’Anvaing B, un cador de la série.